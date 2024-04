Xoco pelea arreglos que le debe Mitikah

La representación del Pueblo de Xoco asegura que la empresa Fibra Uno, quien construyó la torre Mitikah, debe la renovación de la red de drenaje de la calle San Felipe, entre Puente de Xoco y Eje 8; la ciclovía en Real de Mayorazgo y el funcionamiento de un pozo de agua.

Actualmente, Xoco continúa una batalla legal para que la calle Real de Mayorazgo, intervenida como medida de mitigación, sea reintegrada al pueblo, debido a que el trazo que hizo Fibra Uno los delega a una orilla de la plaza.

En marzo de 2023, el pueblo originario de San Sebastián Xoco interpuso un amparo contra las autoridades involucradas en dar los permisos para la construcción de Mítikah, por la violación a su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Un año después, el juzgado octavo de distrito en materia de amparo falló a favor de las autoridades responsables, pues dijo que fue válida la consulta que permitió la intervención del territorio, especialmente de la calle Real de Mayorazgo. La defensa legal del pueblo interpuso hace unas semanas un recurso de revisión, el cual está en proceso de admisión.

La secretaría de Medio Ambiente delegó cuatro proyectos a cambio dela torre: ampliación de vialidades, un pozo, el mejoramiento urbano de Xoco y plantación de árboles

Arturo Aparicio, abogado asesor de la Asamblea de Xoco, explicó que el amparo es uno de los juicios en contra de las medidas de mitigación de Mítikah, especialmente de la calle Real de Mayorazgo. Con el recurso de revisión, buscan que un tribunal colegiado ordene la restitución de la calle y que cualquier intervención sólo sea realizada con la autorización de una consulta.

El litigante comentó que las medidas de mitigación no beneficiaron directamente a sus habitantes. Incluso, en el caso del pozo de agua, el beneficio no es directo para ellos, sino para la plaza.

“El recurso de revisión también da lugar a que Mítikah adeuda el pago de medidas de mitigación, significa que tendría que consultar al pueblo sobre cómo deben de realizarse”, dijo.

El Sol de México consultó a la empresa Fibra Uno, sobre el seguimiento a las medidas de mitigación. Hasta el cierre de esta edición no emitieron respuesta.

El recurso de revisión también da lugar a que Mítikah adeuda el pago de medidas de mitigación, tendría que consultar al pueblo

Arturo Aparico, abogado de Xoco

El Peritaje Social Antropológico y en Derechos Humanos del Pueblo Originario de San Sebastián Xoco, Pueblo de Xoco publicado en enero por Martha Angélica Olivares Díaz, profesora Investigadora de Posgrado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, concluyó que las medidas de mitigación realizadas por la empresa Fibra Uno como parte del proyecto Mítikah no fueron benéficos para el Pueblo de Xoco.

El peritaje expone que la glorieta arbolada en la calle Real de Mayorazgo, la cual es el acceso principal al pueblo, opera sólo para disfrute de quienes visitan la plaza comercial y no para el transeúnte de la ciudad ni para los vecinos de Xoco.

Los habitantes pelean por el espacio en Real de Mayorazgo / Foto: Adrián Vázquez

También detectó que la inmobiliaria anunció la rehabilitación de las calles San Felipe y Puente de Xoco, sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México rehabilitó las mismas calles con dinero del Presupuesto Participativo 2020-2021.

Las personas del pueblo están confundidas sobre las medidas de mitigación y las obras del presupuesto participativo, pues ambos se realizaron en tiempos consecutivos y fueron similares, detalla el documento.

Álvaro Antonio Rosales Gaddar, coordinador de la Asamblea del Pueblo Originario de Xoco, señaló que la reconfiguración de la calle Real de Mayorazgo, donde está la plaza, provocó que la entrada sea un estacionamiento para los vehículos que no quieren pagarlo al interior de la plaza comercial.

La entrada a la calle Real de Mayorazgo diariamente está invadida de vehículos que, por un lado, impiden el paso de bicicletas en la ciclovía y, por otro, impiden el paso de peatones y crean tapones entre ellos.

“Los urbanistas nos dicen que no necesitan ponerte una pared para que tú no pases por ahí, entonces, se puede notar que este paso está todo alejado de la plaza, porque como nosotros no pertenecemos a ella ni contamos con los recursos económicos para venir, es una especie de discriminación. Nos dejan este pedacito, te marcan por dónde puedes caminar”, detalló.

Otra medida de mitigación pendiente es la operación de un pozo de agua potable, instalado en un predio ubicado en la calle Mayorazgo Higuera. La empresa, en la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental Pozo de Agua Potable, señaló que el pozo mejoraría la calidad de vida de los habitantes del Pueblo de Xoco, yen general de los habitantes de la Ciudad de México.

Este pozo fue entregado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México el año pasado, tras la presión vecinal.

Álvaro Rosales detalló que hay días en los que no tienen agua y tienen que surtirse con pipas. “Andamos viendo con los geólogos, porque ya empezaron a haber problemas en las casas, de agrietamientos. Necesitamos hacer un estudio para comprobarlo, pero no tenemos los recursos”, expuso.