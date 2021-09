AMLO estima crecimiento económico mayor al 6% en 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que su proyecto presupuestal para el próximo año garantiza que no habrá nuevos impuestos ni alza al precio de la electricidad ni gasolinazos; además, estimó que habrá un crecimiento económico superior al 6% en el país.

“Se estima que vamos a crecer más del 6% este año, o alrededor del 6%, mi estimación que es un poco más optimista de lo que se presentó en el paquete económico es que vamos a crecer a 5% el año próximo, que es un poco más arriba de lo que se presentó en la Cámara”

➡️ López Obrador entregará carta a Biden sobre tema migratorio

Durante su conferencia matutina el mandatario federal se dijo satisfecho por el proyecto presentado el día de ayer, miércoles a la Cámara de Diputados y dijo que es un proyecto equilibrado y que garantiza financiamiento para sus programas sociales.

“Es muy profesional el documento que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumenta la deuda, no aumentan impuestos, no hay gasolinazos, es un buen presupuesto, y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir”, dijo el presidente.

Por otra parte, rechazó que él, sea responsable de la reducción presupuestal para organismos autónomos y dijo que eso es competencia de la Cámara de Diputados.

Política AMLO supervisa construcción del Tren Maya acompañado de Carlos Slim

“Eso no nos corresponde, es un asunto del poder legislativo, nosotros recibimos de organismos autónomos sus presupuestos y como los recibimos se envían al poder ejecutivo, la Cámara de Diputados es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto público”.

Sin embargo, no habló de la concentración de recursos para la paraestatal Pemex o el Proyecto del Tren Maya. El Sol de México precisa este jueves que el próximo año, Pemex recibirá 91 mil 638 millones de pesos adicionales para gastar durante 2022; mientras que Turismo, dependencia encargada del Tren Maya obtendrá 65 mil 670 millones de pesos.

El presidente López Obrador también dijo que los contratos para la perforación y extracción de petróleo que se dieron en el marco de la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto no dieron resultados y que, aunque se pueden cancelar, mencionó que no lo hará, pues le puede generar problemas y subrayó que su interes en este momento es enfocarse en rescatar a Pemex.

➡️ "Son casi fascistas"; AMLO critica reunión del PAN con líder de Vox

Por otra parte, el mandatario federal habló del encuentro de hoy entre la Cancillería y la Secretaría de Economía con el Gobierno de Estados Unidos en Whashingtón y particularizó sobre el tema migratorio, del cual dijo que "afortunadamente el presidente Biden ha dado muestras de querer iniciar una nueva política migratoria”.

Con respecto a las violaciones de Derechos Humanos contra migrantes centroamericanos y las acusaciones de que hay militares en contubernio con el crimen organizado en México, dijo que “no hay una sola denuncia de que militares hayan entregado migrantes a la delincuencia, eso no existe", dijo el presidente.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias