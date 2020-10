AMLO se autoproclama vocero del caso Salvador Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador se autoproclamó como vocero del caso Salvador Cienfuegos toda vez que pidió al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval “no estar declarando sobre este tema”.

El mandatario insistió en que se desahoguen las investigaciones en contra de Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico en Estados Unidos para saber el proceder en México, agregó que va a pedir al gobierno estadounidense toda la información.

“Voy a estar pendiente y le he dicho al general Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema. Como comandante supremo voy yo a hacer el vocero porque es un asunto muy delicado y yo quiero darle seguimiento para que no se preste a un golpeteo contra la institución (Sedena)”.

El presidente de México no descartó este lunes que las autoridades del país abran una investigación al exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, aunque lamentó la injerencia de la DEA en su país.

"A partir de los resultados de la investigación del caso nosotros tenemos que proceder. No va a haber impunidad para nadie", sentenció el mandatario durante su conferencia matutina.

El mandatario dijo que solicitará al Gobierno de Estados Unidos el expediente para conocer sobre estas operaciones de complicidad. Y en el caso de que pruebas contra Cienfuegos se abriría una investigación. "Porque no se tienen elementos en estos momentos", remarcó.

Sostuvo que su Gobierno todavía no pide una investigación sobre las acusaciones contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de proteger a narcotraficantes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Aquí (en México) no había nada, no existe ninguna investigación en contra del general Cienfuegos. Lo que hay es la demanda de que declararan militares por el caso Ayotzinapa", insistió.

No obstante, dijo que esto no significa que se vaya a encubrir a nadie. "Si Cienfuegos resulta responsable, que se le castigue. Si hay otros oficiales involucrados y se prueba que se castigue", manifestó.