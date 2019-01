Comparecen en el Senado 15 de los 27 aspirantes a Fiscal General

El Senado de la República escuchó a 15 de los 27 aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República, en el que tuvieron la oportunidad de delinear sus planes de trabajo ante la Comisión de Justicia, presidida por el senador Julio Ramón Menchaca Salazar.

Los aspirantes coincidieron en ejes que consideraron aptos para la correcta impartición de justicia dentro del territorio nacional como el combate a la corrupción, la implementación de tecnologías y métodos de investigación que ayuden a la investigación, persecución y acción penal en hechos delictivos.

Así mismo, consideraron que uno de los principales retos que tendrá el próximo fiscal será recuperar la confianza ciudadana en esta dependencia, por lo que también mostraron apertura en la implementación de mecanismos de estadísticas y transparencia dentro de este órgano, así como para la ciudadanía.

Al comparecer ante los senadores, Eva Verónica De Gyves Zárate, quien consideró que este nombramiento es una nueva oportunidad para defender su autonomía e independencia, en donde no se permita la injerencia privada ni publica en la tramitación de asuntos.

Además, mencionó que en posición de órgano autónomo pueda actuar conjuntamente con los tres poderes constituidos.

En su oportunidad, Mónica Cecilia Luna Barrientos dijo que, aunque la Fiscalía General sea un órgano autónomo será necesario que esta dependencia rinda cuentas ante la ciudadanía.

Luna Barrientos, sostuvo que buscará una institución en donde se persiga e investiguen los delitos, aunque se consideren soluciones alternas. Dijo que la FGR requiere respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de las víctimas, quienes acusó ha estado desatendidas y en el anonimato.

Añadió que la Fiscalía debe mostrar lo que hace a la sociedad, en diversos lapsos para informar sobre su actividad y encontrar posibles fallas. El tercer aspirante, José Alberto Rodríguez propuso fiscalías regionales sólidas y eficientes, en el que se fortalezca el servicio profesional de carrera.

Apuntó que promoverá la descentralización de funciones mediante fiscalías regionales sólidas y eficientes que integren todas las facultades para una efectiva investigación y resolución de los delitos. Por ello, calculó que se debe implementar una redistribución del personal que integra la institución.

Remarcó que el dialogo con el Poder Legislativo es necesario para tocar temas referentes a la creación o modificación de leyes que sean parte de la procuración de justicia.

Estela Cadena Azcona ofreció optimizar recursos, evitar duplicidades y profesionalización, por lo que aseguró que es momento de evaluar y reconocer los resultados logrados para continuar y potenciarlos. Durante su comparecencia, Gabriel Hernández Campos adelantó que convocará a diversas corrientes ideológicas, sociedad civil, especialistas en derecho y procuración de justicia para diseñar el plan de persecución y prevención del delito.

Consideró que la Fiscalía debe ser una instancia de “puertas abiertas y no se debe hacer nada a escondidas”.

A su vez, Jorge Adalberto Cruz Medina resaltó la necesidad de un frente común entre los tres Poderes de la Unión y la ciudadanía, ya que consideró es la única manera de combatir el crimen.

“De otra manera, nos estamos dividiendo y los únicos beneficiados de que el gobierno no se coordine y las fiscalías no se organicen, son los propios delincuentes”, abundó.

Para Arturo García Jiménez la aplicación de la ley debe de ser sin sesgos ni investigaciones amañadas, así como que el personal requiere de capacitación constante y que sea una institución que contemple un respeto irrestricto a los derechos humanos, así como asistencia y reparación del daño a las víctimas de delito.

Por su parte, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria se dijo dispuesta a meter a la cárcel a cualquier persona que lacere a la sociedad mexicana, por lo que mencionó trabajará en dignificar a las policías del país.

Mauruicio Moreno Vargas, reconoció que la Fiscalía debe de partir de la aplicación de un derecho penal de acto y no de autor, es decir que se persiga u sancione a los delincuentes por lo que hacen y no por quienes son.

Dijo que ningún funcionario de esta dependencia deberá aspirar al enriquecimiento económico o al poder político que pueda representar su función, pues recalcó su compromiso es con la patria.

Confió en que se debe implementar un modelo en que se parta del trabajo de inteligencia para saber en dónde está la información de calidad que se requiere para estar en aptitud de generar una teoría del caso misma que constituya una hipótesis única, creíble y autosuficiente capaz de vencer y convencer en juicio.

Ernesto López Saure dijo que para cumplir el reto que tiene el próximo fiscal se deben atender cuatro pilares; primero, un total alejamiento entre los intereses políticos y la procuración de justicia; segundo, investigación eficaz de los delitos; tercero, respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos; y cuarto, la participación ciudadana en el diseño de la fiscalía y en la política pública de persecución penal.

La aspirante, Blanca Ivonne Olvera consideró que los principales factores criminales que concentra el país son el narcotráfico, la trata de personas, el trafico ilegal de armas y el huachicoleo, por lo que dijo serán prioridades para ella de llegar a ser fiscal general, cargo que dijo es necesario contemple un perfil que cuenta con experiencia académica.

Señaló imperante un plan estratégico, ya que sostuvo, si no se puede medir no se puede evaluar y si no se puede evaluar tampoco se puede mejorar o en su caso determinar la eficacia del fiscal general y de los fiscales, ministerios públicos, de los peritos, los policías y del personal administrativo.

Además, propuso elaborar manuales, procedimientos, manuales de organización, así como protocolos de actuación alineados al sistema de justicia penal respecto a justicia restaurativa, alternativa y transicional. Roberto Valero, acusó que el problema fundamental es la corrupción que persiste en todos los niveles, lo cual dijo avergüenza a Mexico no sólo nacionalmente sino internacionalmente.

Dijo que de inmediato se instale la FGR habrá que hacer un reglamento interior, así como de abrirse un proceso de depuración, en le que se respeten su derechos y no se entre en conflicto con el sindicato.

Política Monreal festeja estímulos fiscales en zona norte a partir del 1 de enero

Política Bernardo Bátiz y Gertz Manero destacan entre aspirantes a Fiscalía General