Emilio "N" intenta culpar a otros para salvarse: Videgaray niega acusaciones

El ex secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, señaló que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) intenta culpar a otros para salvarse, luego de que Emilio "N" lo acusó de ser el principal operador de los sobornos en el sexenio de Enrique Peña Nieto para la aprobación de reformas estructurales.

Cabe resaltar que Emilio "N" señaló en su declaración, la cual fue filtrada ayer por la noche, que por instrucciones del expresidente Peña Nieto y el excanciller Videgaray Caso entregó sobornos a legisladores para que aprobaran reformas estructurales, entre ellas la energética.

Tras la filtración de la declaración, en un comunicado publicado en Twitter, Videgaray Caso calificó de "absurdas, inconsistentes y temerarias" las acusaciones del exdirector de Pemex y aseguró que son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos.

"El único responsable de la grave situación legal que enfrenta él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio 'N' (...) No me sorprende que Emilio 'N' intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad", dijo.

Ante la divulgación de un texto que, al parecer, es la denuncia que Emilio Lozoya presentó en contra mía y de otras personas, expreso aquí mis comentarios. pic.twitter.com/V9LxKBHzVE — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) August 20, 2020

Videgaray Caso dijo no estar sorprendido de que el Emilio "N" quiera "culparlo de sus actos indebidos", además señaló que es sabido que tuvieron una mala relación personal, producto del mal manejo de Pemex y de lo que el exfuncionario pretendía hacer con la reforma energética.

Emilio "N" también dijo que los entonces senadores del Partido Acción Nacional (PAN derecha) Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez, hoy gobernadores de los estados de Tamaulipas (noreste) y Querétaro (centro), recibieron sobornos, aunque ambos han negado las acusaciones.

Domínguez, quien estuvo presente el miércoles durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, negó las acusaciones de corrupción.

"El señor Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción (...). No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal", dijo Domínguez en una sorpresiva declaración durante la conferencia.

Lozoya dijo en su declaración que también entregó poco más de seis millones de pesos al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, quien también negó la acusación.

"Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome", dijo Anaya en un video subido a redes sociales. El político panista compitió con López Obrador durante la elección de 2018 y previamente fue diputado federal.

Lozoya dijo que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se dieron condiciones ventajosas a la empresa Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, para la construcción de una planta petroquímica.

En respuesta, Calderón dijo en Twitter que Lozoya es utilizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador "como instrumento de venganza y persecusión política".

Lozoya dijo también que el expresidente Carlos Salinas (1988-1994) cabildeaba para que uno de sus hijos recibiera proyectos de Pemex.