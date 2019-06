Confirma AMLO investigación a cuentas bancarias del ministro Medina Mora

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga las cuentas bancarias del ministro Eduardo Medina Mora; sin embargo, aclaró que esto no significa que sea culpable de delitos de corrupción.

“Hay información del gobierno de Estados Unidos, ya se le pasó a la Unidad de Inteligencia Financiera, eso no significa que (el ministro Eduardo Medina Mora) sea culpable, es una información que tiene la oficina de Inteligencia Financiera”, comentó durante la conferencia mañanera.

López Obrador desconoce si la investigación en la UIF ya ameritó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, quien es la instancia encargada de la investigación por lavado de dinero.

Aunque pidió que se estigmatice a los corruptos, para acabar con esa subcultura, prometió que su gobierno no perseguirá sin pruebas a los jueces y magistrados.

“No se guarda nada, no se tapa nada, no hay impunidad para nadie, eso no significa que sean culpables, Yo sí defiendo el que sin afectar la dignidad de las personas, estos casos se ventilen”, manifestó.

Precisó que en las últimas conversaciones con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, no se platicó sobre el caso específico de Medina Mora.

El Departamento del Tesoro de Estado Unidos avisó al gobierno mexicano que el ministro recibió en sus cuentas dos millones 130 mil dólares y transfirió dos millones 526 libras esterlinas a cuentas del Reino Unido.