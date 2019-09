Policías golpean a reportero Christian Rendón, de El Sol de León

El reportero Christian Rendón, de los diarios El Sol de León y Noticias Vespertinas, denunció que fue golpeado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la colonia Obrera, en León, Guanajuato.

A través de redes sociales, el periodista informó que se encontraba en una reunión con unos amigos en Plaza Insurgentes, pero aproximadamente a la medianoche decidió retirarse.

Posteriormente abordó su motocicleta y se dirigió a su departamento, tomó la calle Antillón a la altura del Santuario de Guadalupe, una zona peligrosa en la que se han registrado varios robos, asaltos y homicidios.

Christian Rendón señaló que el semáforo ubicado en el lugar no servía, por lo que siguió su camino en su motocicleta, sin embargo, metros adelante fue detenido por dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública, una de tránsito con el número 117 y de la Policía Municipal 148.

Los oficiales lo bajaron de su moto, le dijeron que se había pasado el alto, y le exigieron la tarjeta de circulación y su licencia de manejo. Este último documento era el único que llevaba el reportero y se los entregó.

Lo graban con un celular

Explicó que lo empezaron a cuestionar sobre su trabajo y comenzaron a grabarlo con un celular. Dijo que él intentó hacer lo mismo, sacó su celular, pero antes de que empezara a grabar le quitaron el teléfono y comenzaron a gritarle e intimidarlo.

Christian Rendón dijo que lo dejaran ir, pero cuando les mencionó que era reportero, los oficiales se molestaron, lo tiraron al suelo, lo patearon en el cuerpo y en la cabeza, y un oficial de tránsito trató de ahorcarlo y no lo dejó parar.

Luego le pidieron que se pusiera de pie para revisarlo, pero debido a los golpes el reportero ya no podía sostenerse.

Al decirles que los denunciaría en Asuntos Internos y Derechos Humanos, los oficiales se burlaron de él y le dijeron: "a ver si es cierto que tienes tanto poderío"·

Al final, los uniformados dejaron ir a Christian Rendón diciéndole que la multa aplicada "no sería tan alta".

Tras los hechos, el reportero decidió presentar una denuncia, por lo cual la autoridad ministerial ya comenzó la investigación con el número de carpeta 94767.

"Vinieron a mi mente muchos casos de lo que he cubierto donde acusan a policías de golpearlos hasta casi quitarles la vida, me empecé a exaltar y les dije que me dejaran ir, que no estaba haciendo nada", relató el reportero.