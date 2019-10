Ovidio, el hijo de El Chapo Guzmán sí fue liberado por el Gobierno

Ovidio Guzmán López, hijo del capo y líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín alias El Chapo Guzmán fue liberado para mantener la paz en Culiacán según fuentes consultadas por El Sol de México.

Fueron las misma fuerzas de seguridad que dejaron en libertad del capo de la droga, confirmó a Reuters el secretario de Seguridad del gobierno federal, Alfonso Durazo, explicando que se tomó la decisión para proteger vidas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante su titular Alfonso Durazo confirmó la identificación de Ovidio Guzmán en Culiacán.

El funcionario explicó que a las 15:30 horas una patrulla de 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena realizaba un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán.

Posteriormente indicó que los elementos fueron agredidos desde una vivienda por lo que repelieron la agresión tomando el control de éste lugar localizando en su interior a Ovidio Guzmán.

Mensaje del Gabinete de Seguridad sobre los hechos suscitados en Culiacán, Sinaloa: pic.twitter.com/gQ0pwrryr0 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) 18 de octubre de 2019

La retención del hijo de El Chapo, Durazo apuntó que "grupos de la delincuencia organizada rodeara con una fuerza mayor a la de la patrulla".

"Otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico", delineó Durazo.

De manera ambigua, Durazo expuso que "para salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones", sin embargo no explica de qué acciones habla.

Finalmente dijo que los funcionarios de la Secretaría de Seguridad tomaron la decisión de trasladarse a Sinaloa "para conducir personalmente las acciones personalmente las acciones correspondientes".

El infierno en Culiacán

Ráfagas de balas, armas de alto calibre, incendios de vehículos y columnas de humo se divisaron en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, tras el arresto de Ovidio Guzmán.

En represalia por esta acción, pronto se extendió la violencia por muchas calles del centro de la ciudad, en uno de los sucesos más violentos e indiscriminados de la historia reciente de México.

Su propósito era "generar pánico", como dijo el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo.

Foto: Twitter | @IbraimSinH

Centenares de personas han buscado resguardo en viviendas y establecimientos. Otros, tal y como reflejan decenas de vídeos publicados en redes sociales, se han encontrado atrapados entre las balas.

Por el momento se desconoce si hay víctimas mortales, aunque se habla de que civiles habrían perdido la vida en este fuego cruzado.

En tanto, el caos se dispersaba por la ciudad, con los llamados narcobloqueos, la quema de automóviles y mobiliario urbano por parte del narcotráfico para bloquear las vías.

Foto: Twitter | @EstadioTomatero

"Ya no respetan a nadie, y todos corremos riesgo, así como estamos. No tenemos seguridad de nada. Sí me tocó (el tiroteo). Nunca he estado en una guerra, pero se oían como si estuviera en una", dijo este jueves a Efe Jesús Elías Avitia.

Este mismo habitante de Culiacán lamentó los "daños materiales" y se mostró temeroso de lo que podía suceder en la ciudad.

Videos ▼

Así las cosas al norte de #Culiacán. Momentos exactos de la balacera captados por el compañero reportero Policiaco, Ernesto Martínez. pic.twitter.com/o53uBLqCWr — Juan Pablo Pérez Díaz (@PerezDiazMX) 17 de octubre de 2019 Balacera en Culiacán, dicen que agarraron al hijo mayor del Chapo y lo quieren rescatar @lopezobrador_ @M_OlgaSCordero @tatclouthier pic.twitter.com/WwvfpsQuiz — SUSANA MEDINA (@msmm_64) 17 de octubre de 2019 #ArdeCuliacán | Culiacán entre balacera.



Circulan videos donde se puede ver y escuchar diversos lugares de #Culiacán donde la balacera entre militares y gente del Cartel del Chapo se dan con todo. pic.twitter.com/7IDPAfLM4A — El Blog de Porter (@ElBlogdePorter) 17 de octubre de 2019 Me acaban de pasar este vídeo. Es casi como si los gringos hubiesen intervenido militarmente en Culiacán, pero no, es solo otro día en la capital del narco. (?



Te encuentras bien? pic.twitter.com/VuD18ZSAjE — Francisco Higuera (@pacopiporro) 17 de octubre de 2019 #ULTIMAHORA

Nos comparten imágenes de familias atrapadas en fuego cruzado entre balaceras en distintos puntos de la ciudad de #Culiacán en la Zona de Tres Ríos pic.twitter.com/BGkroPhZlW — LaGaceta.me (@LaGaceta_me) 17 de octubre de 2019 En el centro de #Culiacán circulan también hombres armados. TOME PRECAUCIONES. Es justo por la Avenida Álvaro Obregón, frente al edificio "La Lonja". pic.twitter.com/bNJL42n3vh — Juan Pablo Pérez Díaz (@PerezDiazMX) 17 de octubre de 2019 Un ciudadano captó a civiles armados en Enrique Sánchez Alonso esquina con Francisco Labastida Ochoa. Imágenes del enfrentamiento de esta tarde en #Culiacán. pic.twitter.com/lpiPKcmZ2z — Juan Pablo Pérez Díaz (@PerezDiazMX) 17 de octubre de 2019 🆘🆘🆘



Que van a seguir por todo Culiacán la balacera. Que no salgamos a zona centro, Norte, 3 ríos, quintas, salida norte etc etc, Que agarraron al hijo más grande del chapo y andan buscando las camionetas que se lo llevaron, Así que va seguir@julioastillero @AristeguiOnline pic.twitter.com/ICQAD5jW3J — leo 😎🇲🇽 #JusticiaABC (@arqmonge) 17 de octubre de 2019 Cerrados los accesos a #Culiacán por el Ejército, Marina y Policía Estatal ante el enfrentamiento armado que inició en las inmediaciones de la @FiscaliaSinaloa y que se ha extendido a otras zonas de la ciudad. pic.twitter.com/9PYY8a07r1 — Luis Fernando Soto (@luisfersoto) 17 de octubre de 2019 @lopezdoriga Culiacan pic.twitter.com/dPEl9msZ4N — mariza retes (@MarizaRetes) 17 de octubre de 2019

