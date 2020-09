Segob no es MP, así responde dependencia a víctimas que tomaron CNDH

Al advertir que la dependencia no es Ministerio Público, la Secretaría de Gobernación ofreció a familiares de víctimas que mantienen tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dar acompañamiento integral a través de distintas áreas de la dependencia, para ayudar a "destrabar" sus casos ante las instancias de impartición de justicia.

En la reunión que sostuvo la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, con el grupo de mujeres que mantienen ocupado el inmueble ubicado en República de Cuba número 60, respaldó los reclamos de las familiares de víctimas y aseguró que “se vale” que estén enojadas “porque no es posible que no tengan respuesta en años, de lo que debiera ser una investigación rápida y expedita”.

Sin embargo, apuntó, la dependencia su cargo, no puede actuar como Ministerio Público, Procuraduría o Fiscalía.

En este momento estamos atendiendo a madres y familiares de víctimas de violencia e integrantes de colectivos feministas, que mantienen tomada una sede de la @CNDH. La @SEGOB_mx es la secretaría de los derechos humanos y del diálogo. pic.twitter.com/uivDMtpam0 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) September 9, 2020

"Las acompañamos. No queremos comprometernos a algo que no podamos hacer específicamente, no somos agentes del Ministerio Público, no somos procuradurías y fiscalías, ni estamos en los tribunales", dejó en claro.

En ese sentido, Cordero explicó que las víctimas deben ser llevadas primero a instancias de protección como algún refugio y no directamente al MP. Esto para evitar su revictimización.

“Debemos destruir arquetipos, relaciones de poder, de abuso, asimétricas entre todas estas personas, para erradicar estereotipos y estigmas”, expuso.

Foto: Cuartoscuro

Bajo esa lógica, Sánchez Cordero pidió a las instancias de procuración e impartición de justicia a romper con los pactos de silencio y las "cofradías" ante los casos de violencia de género para garantizar investigaciones adecuadas y evitar que se proteja a violentadores.

"Romper pactos de silencio y poder avanzar en las investigaciones, romper pactos de silencio y cofradías que impiden la investigación correcta y oportuna. Estos pactos, estas cofradías, hay que romperlas porque no nos van a permitir la investigación oportuna y eficaz".

En el segundo encuentro con familiares de víctimas, también asistieron la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, así como Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otras funcionarias.

Foto Mauricio Huizar | El Sol de México

Familiares de víctimas piden la renuncia de Rosario Piedra

Familiares de víctimas que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidieron la renuncia de su titular, Rosario Piedra Ibarra.

"La señora tiene que renunciar o vamos a tomar todas las sedes, eso hasta que la señora no tenga forma de cubrir todas sus responsabilidades como servidora pública", advirtió Yesenia Zamudio, líder del colectivo 'Ni Una Menos'.

En entrevista con medios de comunicación, tras la reunión que sostuvo con la Secretaría de Gobernación en la que también estuvo presente Rosario Piedra, Zamudio amagó con hacer la toma de más sedes e incluso otras instituciones a nivel nacional.

Foto Mauricio Huizar | El Sol de México

"Olga (Sánchez Cordero) me dice que le demos la oportunidad, pero yo no doy oportunidades", aseveró.

En el encuentro, Yesenia también le pidió una disculpa pública a Ibarra, para el movimiento feminista, pues argumentó que las llamó "terroristas" por su forma de manifestarse.

"Si ella ya toca el tema de que fue víctima, entonces ha revictimizado a muchas compañeras. Incluso a las feministas las ha llamado terroristas, eso habla muy mal de una persona que fue víctima", manifestó.