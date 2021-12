Los buenos deseos para 2022 de Federico Ling

Federico Ling, Vicepresidente de Asuntos Internacionales en The Washington Center, en Washington, D.C. Autor de la columna Cable Diplomático





Se nos va otro año y mis recuerdos entre lo que sucedió en 2020 y 2021 se encuentran entremezclados. En mi caso particular, dado que trabajo para una organización que ofrece oportunidades educativas y profesionales a estudiantes de todo el mundo, la imposibilidad de viajar y las restricciones a la movilidad global han sido un factor de altísima incertidumbre; ¡además, ahora somos una institución 100% virtual! Pero más allá de esto, en términos personales, 2021 fue difícil porque me dio Covid-19 a finales de marzo y pensé que “no la libraba” y es indudable el costo que esta pandemia ha tenido para todos, especialmente para nuestra salud física y mental, sin dejar de tomar en cuenta los aspectos financieros, sociales, políticos, etc.

Sin embargo, 2021 también fue un año de mucho aprendizaje y de valorar la vida, de estar sanos y de darnos cuenta que hay muchas oportunidades por delante. Pude cumplir un sueño de siempre que fue certificarme como experto en vinos y aprender un poco de otros idiomas. Doy gracias por ello. Ahora queda finalmente asumir la nueva realidad del futuro del trabajo y darnos cuenta que las posibilidades de hacerlo desde cualquier lugar del mundo es una ventaja. Les deseo de corazón que el 2022 sea un gran año (mejor que 2020 y 2021) y que sigamos compartiendo columnas y vivencias en El Sol de México. ¡Salud!