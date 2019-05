"No soy cobarde", AMLO responde a Trump tras amenaza de aranceles

El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, actuar con prudencia y resolver el problema migratorio mediante el diálogo, sin llegar a la confrontación ni afectar los intereses de ambos países.

“Estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano, le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad”, demanda el primer mandatario mexicano en una carta al gobierno norteamericano.

Luego de que Trump amenazó al gobierno mexicano con imponer aranceles del 5 por ciento a todas las importaciones de nuestro país a partir del 10 de junio, si no se opta por frenar la migración de centroamericanos por completo, incluso si esto requiere medidas coercitivas.

"No soy cobarde", responde AMLO

Líneas más adelante, con más temple en la redacción, López Obrador asegura que el lema 'Estados Unidos primero' "es una falacia porque hasta el fin de los tiempos, incluso, por encima de las fronteras nacionales, prevalecerá la justicia y la fraternidad universales".

AMLO exhorta a Trump al diálogo y a "buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios".

No creo en la Ley del Talión, en el 'diente por diente' ni en el 'ojo por ojo' porque, si a ésas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos", expresó enfático el mandatario mexicano.

López Obrador le informó al presidente de Estados Unidos que ya envió a una comisión encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que se reúna con los secretarios de Estado de la Unión Americana y lleguen a un acuerdo en beneficio de ambas naciones.

“Le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno, encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones”, informa.

El tabasqueño le recuerda a Donald Trump que la migración de Centroamérica hacia su país, ha sido producto de la desigualdad económica y falta de oportunidades en los países de origen, y como dijo alguna vez Franklin D. Roosevelt, se deben respetar las libertades, entre ellas, a vivir libre de miseria.

Tras un recordatorio del discurso de las buenas relaciones entre los presidentes mexicanos con los estadounidenses, desde Benito Juárez y Lincoln, hasta Lázaro Cárdenas y Rooselvelt, incluso en situaciones como la expropiación petrolera, López Obrador menciona que está asumiendo su responsabilidad, para atender el fenómeno migratorio, pero le es difícil cambiar de la noche a la mañana, tantos años de injusticia en México, marcados por la corrupción, “como nunca se había visto en la historia”.

Termina la misiva con la disposición a resolver las diferencias por el diálogo y bajo la firma de su amigo Andrés Manuel López Obrador.

