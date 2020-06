AMLO pide respetar ley y solucionar caso Notimex con diálogo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sobre el caso Notimex, que se debe respetar la ley, por lo que pidió que se busque la conciliación a través del diálogo.

"Que se respete la ley a lo que ha decidido la autoridad y al mismo tiempo que se busque la conciliación, que se dialogue y se llegue a un acuerdo; no hay que estarse agrediendo, hay que buscar el diálogo, con apego a la legalidad y a lo que es justo creo que se va a resolver este problema".

Adelantó que pedirá a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez que sean los encargados de mediar la situación.

Manifestó que no se deben ver como enemigos al vencer en este conflicto laboral, por lo que “soy partidario de que todo se puede resolver con diálogo”, resaltando su postura de no resolver los conflictos mediante la fuerza.

"No hay que alarmarse si existen conflictos, ya que solo en una dictadura no se permite manifestarse; en una democracia siempre hay debate, entonces que se busque el diálogo con compromisos. En eso tiene que ayudar a la secretaria del trabajo y le voy a pedir a Jesús que nos ayude, que Luisa María alcalde y Jesús Ramírez ayuden en la intermediación y el arreglo y no descalificar, con vencer, convencer, no vernos como enemigos a destruir".

Foto: Cuartoscuro

El 9 de junio la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) suspendió operaciones tras el fallo laboral de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

En este también se eligió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que dirija sus trabajos durante el próximo año.

Este fallo ocurrió luego de que el 13 de mayo la JFCA notificará a Notimex suspender de inmediato sus operaciones, pues ya que debe acatar la huelga “legal y legítima” del SutNotimex estallada, el pasado 21 de febrero del año en curso.