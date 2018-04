Anaya también está bajo el ojo de la justicia en Europa

No solo estuvo bajo el escrutinio de la justicia mexicana. Ahora Ricardo Anaya está vinculado al lavado de dinero que un empresario español realizó para financiar su campaña presidencial, informa el diario El Español.

Fuentes cercanas al periódico le revelaron que se investiga la creación de una estructura financiera en paraísos fiscales y recuerda que los fondos se lograron gracias a la venta de la polémica nave industrial, misma por la que está envuelto el candidato en la investigación de la PGR por el mismo delito.

"Según esta investigación, el empresario Juan Pablo Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España. La actividad de estas compañías data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hostelería, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria. Las sociedades españolas relacionadas con el Sr. Olea Villanueva, son varias empresas de restauración como 'La Lupita' o gimnasios", narra El Español.

Olea Villanueva también es investigado por la Procuraduría General de República por ayudar a extender sus negocios a Europa a Manuel Barreiro, el prestanombres de Anaya que ayudó a vender la nave, razón que detonó el caso. El Español informa además que los fondos, que antes circularon en Canadá y Gibraltar, los habría recibido mediante esta venta.

También fungió como vicepresidente de Advance Technology, empresa del Barreiro.

El propio Anaya ha respondido ante los elementos que encontró la PGR por la venta de la nave industrial en Querétaro. "Lo que el PRI quiere es que me dedique hablar de esto de aquí al 1 de julio y no lo voy a hacer; lo que a mí concierne queda plenamente aclarado, todos los documentos son públicos y he actuado con absoluta transparencia”, atajó el candidato en un evento con empresarios.

A principios de mes la PGR dio a conocer que Luis Alberto “N”, chofer de Manuel Barreiro, presunto socio del candidato Anaya Cortés, declaró haber firmado -por órdenes de Barreiro- los documentos para constituir la empresa Manhattan Master Plan que compró la nave industrial al candidato presidencial.