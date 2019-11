Jamás he pagado para golpear a AMLO con bots: Romero Hicks

El diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de los diputados federales del PAN, afirmó: “Jamás he pagado, ni pagaré una estrategia en las redes sociales para golpear la investidura presidencial”.

Así respondió al “análisis de redes de vínculos en redes sociales”, presentado esta mañana por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que Luis Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, Aurelio Nuño, exsecretario de Educación y Juan Carlos Romero Hicks, actual senador del PAN fueron señalados en la conferencia matutina presidencial como precursores de ataques contra el gobierno federal con uso de bots en Twitter.

Esta mañana, Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que hubo un ataque con granjas de bots para infundir sentimientos negativos hacia el gobierno de AMLO.

El informe surge luego de que el pasado 31 de octubre, tras la conferencia matutina aparecieran en Twitter los trending topics #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta en donde usuarios defendieron al presidente y a su gabinete ante las preguntas incisivas de la Prensa.

Siempre he respetado la investidura del presidente de la República, a quien hoy le hago un llamado para mirar por el bien superior, que es nuestro México. pic.twitter.com/QNRc4WAlej — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) November 4, 2019

Como respuesta a este señalamiento, el panista guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks emitió un comunicado de prensa en que él se defendió del señalamiento “como ciudadano, diputado federal y coordinador parlamentario de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

"Nunca le he faltado al respeto a la investidura Presidencial. Quien quiera investigarlo no encontrará un solo mensaje o un discurso en ese sentido. Lo que sí quiero y deseo con toda convicción es tener un Presidente que nos convoque y que nos una, que sea Jefe de Gobierno y Jefe de Estado", dijo el panista

“Siempre me he guiado en mi vida con una máxima en la política, que es la de la prudencia y eso obliga a la verdad, a la legalidad y la institucionalidad".

Llevamos un año sin que el presidente @lopezobrador_ dialogue con la oposición, los problemas del país no están para esos vacíos y omisiones.



¡Más unidad y menos descalificaciones! 🇲🇽 pic.twitter.com/QNRc4WAlej — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) November 4, 2019

“Hay una gran frase que marcó mi vida, de un extraordinario Gobernador, don José Aguilar y Maya, pronunciada en 1953 y dice: “el Gobernador de Guanajuato podrá tener enemigos, pero él no podrá ser enemigo de nadie".

Solicita cita con AMLO

“Ante estos acontecimientos, de manera pública y respetuosa, solicito una cita al Presidente de la República. Cabe subrayar que, en once meses, nuestro Presidente no se ha reunido una sola ocasión con legisladores federales que no sean de Morena”, sostuvo.

Romero Hicks agregó en su comunicado que hoy son tiempos de unidad, son tiempos de conciliación y consideró que necesitamos construir para hacer más grande a México.