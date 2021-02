La Mañanera vista por Reyes Razo | "Construcción del aeropuerto de Texcoco, pésima idea"

"Es que la construcción del aeropuerto de Texcoco -"pésima idea pues es la zona que más se hunde en el Valle de México"-embozaba un gran negocio. Un atraco a la Hacienda Pública. Grupos de interés planeaban apoderarse de las 600 hectáreas que ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -contaban con desaparecerlo- e impulsar un desarrollo inmobiliario semejante al que desarrollaron en Santa Fe.

"Desde mis días de campaña -reseñaba el Presidente Andrés Manuel López Obrador- dije mi oposición a ese proyecto. Propósito costosísimo de larga duración. Consumiría el presente sexenio y un año del próximo. Exigiría un constante mantenimiento que consumiría fuertes sumas y pretendía desaparecer el actual aeropuerto y el de la Base Aérea de Santa Lucía.

"Los hombres del régimen anterior estimaron que esa obra costaría trescientos mil millones de pesos. Cálculo conservador " -ironizó López Obrador quien de inmediato soltó: "Estimaciones, simples "estimaciones". Vean lo que ocurrió con las que formularon para construir el Tren Toluca-México. Se supuso costaría treinta mil millones de pesos. Ya se gastaron ahí ¡70 mil millones de peso! Todavía no termina esa obra. Se requieren otros quince mil millones.

"Texcoco no prosperó. Sus constructores no resolvieron problemas fundamentales. Y el pueblo rechazó el proyecto. A mi vez, pude arribar a la sabia decisión de no destinar ni un centavo más a la construcción de ese aeropuerto.

"Acerté. La construcción del aeropuerto internacional "Felipe Ángeles", en la Base Militar de Santa Lucía, es hoy la obra más importante del mundo en su género. Los Ingenieros Militares la realizan en tiempo récord. Costará setenta mil millones. Ahorraremos doscientos treinta mil millones de pesos. Y este día 10 de febrero inauguraré pistas de aterrizaje. Aviones de líneas aéreas comerciales y de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizarán este miércoles ahí.

¿Se imaginan el negociazo que unos cuantos iban a hacer? Conservadores, neoliberales dueños e "doble discurso" hipócritas, muy corruptos, racistas que desprecian al pueblo protestaron. Movieron amparos y manifestaciones. Les concedo razón. Se les cayó un negocio fabuloso. El pueblo iba a pagar los "platos rotos". Como siempre.

Estableció una tregua López Obrador. Refirió que el próximo domingo llegará a esta ciudad un cargamento de vacunas anticoronavirus de la farmacéutica AstraZeneca de India. "Esta madrugada el embajador de México allá, lo comunicó. Bombay será el punto de salida de esas vacunas. Esa -calificó - es una muy buena noticia.

Y volvió a la carga. Narró que mientras duró su confinamiento -encierro que recomendaron sus médicos- caviló largamente sobre la situación del país y llegó a la conclusión de que "Nada, ni la pandemia del Covid-19 ni la crisis económica, nada podrá detener el avance, el progreso de la Cuarta Transformación.

En mi retiro -"obligado por el contagio"- repasé nuestra historia. La reciente. La de los 36 años que el neoliberalismo/conservadurismo saqueador. Por doquier la corrupción de mercaderes y sus achichincles. Personas que discriminan al pueblo. Lo rechazan. Vamos, lo niegan. Para esos extravagantes, deformados e inseguros el pueblo no existe.

"Concluí que vivo un instante estelar -sintetizó López Obrador. Luché toda mi vida. Perseguí un ideal; una utopía. Hacer algo, ayudar a mi prójimo. Ver por los más humildes. Beneficiar a los pobres. A los olvidados.

"Ni todo el oro del mundo, ni ningún bien material pueden compararse con la satisfacción el placer que experimento al esforzarme por el pueblo tan relegado. Pueblo noble, sabio, trabajador. Lo minimizaron los conservadores. "Masa floja e indolente: no tiene futuro", lo definieron. Mentían. Miente -protestó López Obrador. Ahí están los números. Cuarenta mil millones de dólares enviaron a sus familias los mexicanos que trabajan en Estados Unidos. ¿Pueblo flojo?

"Saqué en claro que el monstruoso estado de desigualdad, pobreza, atraso, falta de oportunidades y avance de la inseguridad y el delito tiene su origen en la corrupción que nos ahoga.

"Corrupción es germen de pérdida de valores. Corrupción es el embrión de la miseria en que viven setenta millones de mexicanos. Corrupción se encuentra -con sus diferentes rostros- en la evidente degradación de la Patria.

"Por eso decidí. Contra corrupción La fuerza de la Ley. La corrupción hace que un país con tantos tesoros -materiales, culturales- como el nuestro, decaiga, agoniza.

Ya lucho contra la corrupción Por la grandeza de México. A los conservadores les digo: "Perdonen la molestia. Aquí lucho contra la corrupción. Voy por el renacimiento de México"