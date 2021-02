La Mañanera vista por Reyes Razo | "México no quiere recibir helicópteros artillados"

Convicción muy arraigada del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dicha en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional:

"El gobierno de Estados Unidos debe apoyar el desarrollo del Sureste mexicano y el de los países de Centroamérica Guatemala, Honduras, El Salvador. México -añadió-, definió, propone una suerte de intensa cooperación para el desarrollo de la región. Invertir, crear fuentes de empleo arraiga -evita flujos de migración hacia la potencia del norte- y fomenta la buena vecindad.

Política Es respetable la opinión del Presidente, pero regulación a redes sociales sigue: Monreal

"Pues México no quiere recibir helicópteros artillados. Ya no más Plan Mérida. El Presidente Biden planea legalizar a millones de migrantes. Pero eso no ocurrirá de un día para otro. Tampoco significa que ese país vaya a abrir sus puertas a todo el que lo desee. Biden debe realizar intensas negociaciones con políticos y autoridades de su país. Quizá fije condiciones para los aspirantes a trabajar en la tierra del dólar.

Conozco -reveló López Obrador- los sentimientos e ideas del Presidente Biden. Entiende que crear empleo ata a la persona a su terruño. Los hermanos centroamericanos van a Estados Unidos movidos por su intensa pobreza. "Ningún ser humano abandona el lugar donde nació si no es por hambre".

Compartió su tristeza por la pobreza de esos hermanos centroamericanos. "Tan pobres son -ilustró- que no pueden adquirir las vacunas que atajan al coronavirus y alejan la amenaza de la muerte. Pero Guatemala, Honduras. El Salvador son naciones muy pobres. Esa estrechez los lastima todavía más".

Tamaulipas -en voz y juicio del Presidente Andrés Manuel López Obrador vertidos- es "tierra de nadie". Territorio de bandoleros. Extenso territorio escenario de batallas lo mismo entre bandas de temibles malvados que de sangrientas refriegas entre policías y maleantes muy bien armados.

"Tamaulipas tan peligrosa."- ilustró el Presidente.

Por esa vía -la de los crímenes que ahí ocurren desde hace mucho tiempo- arribó López Obrador al tema de los migrantes. Éxodo que fluye desde Centroamérica. Guatemala, Honduras, San Salvador. Soñadores de país de rosas y miel. "Los secuestran las mafias del crimen organizado. Los estafan y engatusan los traficantes de seres humanos -los polleros- quienes son capaces de despojarlos de su dinero, abandonarlos a su suerte en condiciones muy difíciles con grave riesgo de morir.

Sociedad No nacimos para ser cómodos al poder: Ibarra Cadena

Vehemente, López Obrador formuló un sentido alegato en favor de la fraternidad humana, un mundo sin fronteras. Humanismo. Fraternidad. Vivir el amor al prójimo. Convertirlo en forma de vida.

Usó su autoridad el Presidente de México para anunciar que el próximo viernes inaugurará en Tlaxcala una más de las decenas que ya existen, de las universidades que hace crecer -y multiplicarse- de su régimen. Alrededor de 140 planteles de ese nivel de saber están en México.

Anticipó que se estimulará el funcionamiento de escuelas normales. Por todo el país se multiplicarán. "Cada egresado tendrá una plaza de trabajo. Ya no se volverá insultar a un maestro. Ni a motejarlo agresivamente.

"Se les persiguió y anatematizó sin consideración -dijo. Ya nunca más. A esta hora un grupo de expertos examina los contenidos de los futuros Libros de Texto, Gratuitos", finalizó