Ni amigos ni enemigos; defendemos la Constitución, responden jueces y magistrados a secretario de Marina

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación aseguró que su labor no es ser amigos ni enemigos de nadie, sino que obedecen a defender la Constitución y los Derechos Humanos de las personas, en respuesta a las declaraciones del secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, quien cuestionó su labor al asegurar que “parece que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”.

Mediante un comunicado, las y los magistrados y jueces aseguraron que su respuesta se da ante las “serias implicaciones que puedan tener las palabras” del representante de la Semar, mismo que pertenece al Poder Ejecutivo.

“Ante las serias implicaciones que puedan tener las palabras expresadas esta mañana por funcionarios de otro Poder del Estado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF se ve en la necesidad de aclarar que las y los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los Derechos Humanos de las Personas”, señalaron.

Esta mañana, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Marina cuestionó el trabajo de ministerios públicos y jueces en los casos relacionados con el tráfico de drogas, a los que calificó de “enemigos” en el combate a las drogas.

Al hablar de un operativo marítimo en Guaymas, Sonora, en el que se decomisaron 691 kilos de metanfetaminas, el secretario dijo no poder dar más detalles, pues aseguró que hacerlo afectaría la investigación, dado que no se tiene el apoyo de jueces y ministerios públicos.

“Esta es una situación que hay que hacerla paso a paso, bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, la ayuda no la tenemos de jueces y ministerios públicos. Tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”, dijo.

Al cuestionamiento de los dichos del secretario se sumó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, que aseguró que seguirá defendiendo la independencia y autonomía del Poder Judicial.

“La función de las y los jueces federales es defender los #DDHH y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia”, publicó en su cuenta de Twitter.