Nombran hoy a Xóchitl Gálvez líder del Frente Amplio por México

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz será nombrada coordinadora del Frente Amplio por México (FAM), lo que la vuelve la virtual candidata a la presidencia de la coaliciòn de la oposiciòn. La ceremonia será en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, y en 42 ciudades mexicanas y una de Estados Unidos habrá movilizaciones para celebrar la entrega de la constancia que la acredita como la ganadora del proceso interno del FAM.

A las 11:00 horas, Gálvez Ruiz arribará al monumento en Paseo de la Reforma y estará acompañada de los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés; y del PRD, Jesús Zambrano. Ahí, los integrantes del Comité Organizador del FAM le darán su constancia.

"El día de mañana (hoy) vamos a celebrar el triunfo de los ciudadanos, los partidos se abrieron y mañana (hoy) me entregarán la constancia que me acredita como la que va a coordinar los trabajos del Frente Amplio por México. Nos vemos a las 11 de la mañana en el Ángel y si no puedes, en tu ciudad se están organizando ciudadanos, xochilovers, seguidores de los partidos políticos. Todos los que crean en la democracia nos vemos mañana", expresó Xóchitl Gálvez a través de un video.

Las ciudades en las que se replicarán las movilizaciones son Puebla, a las 10:00 horas en el Parque Juárez; Monterrey, a las 10:30 horas en la MacroPlaza; Guadalajara, a las 11:30 horas en Avenida Vallarta y Rafael Sanzio; y en Washington D.C., a las 12:00 horas, en el restaurante Maíz, por mencionar algunas.