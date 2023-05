Plan C de AMLO: ¿de qué trata el nuevo proyecto de reforma electoral del presidente?

La primera parte del Plan B de reforma electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue invalidada el pasado lunes por la Suprema Corte de Justicia (SCJN) bajo el argumento de que presentaba “graves violaciones” a la Constitución y al proceso legislativo.

Nueve ministros, entre los que se encontraba Alberto Pérez Dayán quien propuso rechazar la reforma, votaron a favor de declarar la invalidez de la primera parte del Plan B. Sólo dos ministras, entre las que está Yasmín Esquivel Mossa (quien se encuentra en medio de una polémica por plagio de tesis), y Loretta Ortiz Ahl, fueron quienes votaron en contra de declarar la invalidez del proyecto.

Tras darse a conocer la resolución, partidos de oposición al Morena, como el PRI, PAN, PRD y MC celebraron la decisión y felicitaron a la SCJN por haber desechado la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. En redes sociales podían leerse frases como “Ganó la democracia” o “Ganó la Constitución”, mientras recordaban el proceso, que calificaron de irregular y anticonstitucional, por el cual Morena aprobó el Plan B, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

A las quejas también se unieron el ministro Arturo Zaldívar y la ministra presidente Norma Lucía Piña, quienes señalaron que hubo un “efecto corruptor” en la discusión y aprobación del Plan B, así como una publicación anticipada indebida de la reforma que respeto las 24 de su aprobación a la publicación que por ley deben transcurrir.

Frente a la decisión casi unánime de la SCJN, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "podrido" al Poder Judicial y dijo que “están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen de corrupción y de privilegios”.e incluso sentenció que enviará el próximo septiembre un paquete de reformas para que el “pueblo” elija a los ministros.













¿En qué consiste el Plan C?

Sin embargo, el mandatario federal no se piensa rendir y mencionó que no importa que impugnen el Plan A o B, ya que hay un Plan C que será una alternativa a los proyectos fallidos que han sido rechazados por la SCJN, los partidos de oposición y organizaciones civiles.

"El Plan C consiste en que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C, ese ya lo aplicamos en el 18 fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema del país y hemos avanzado mucho, limpiando de corrupción al Gobierno, de arriba a abajo, pero cómo se está llevando esta transformación, respetando la división de poderes", subrayó López Obrador a finales de marzo.

En este sentido, el Plan C se torna ambiguo y repite la retórica que hemos escuchado del presidente "limpiar la corrupción", "dejar al pueblo que decida", así como impúlsar el proyecto de la 4T, el cual asegura se vio respaldado por los mexicanos en el 2018, y hacerlo crecer. A esto se añade el desprecio hacia la oposición "corrupta" que obstaculiza "la limpieza de México".

No onstante, el Plan B del presidente López Obradior parece que nació muerto. Las reformas del primer paquete fueron impugnadas casi después de que entraron en vigor, mientras que el segundo paquete también fue impugnado por congresos estatales, órganos electorales locales y partidos de oposición, debido la cláusula de la “vida eterna”, que permitía la transferencia de votos a los partidos que estuvieran en riesgo de perder su registro en elecciones.





El bloque opositor del Senado de la República se manifiesta por los nombramientos del INAI. Foto: Omar Flores | El Sol de México

Este situación podría calificarse como un episodio más en la tensa relación que llevan el poder Ejecutivo y el Judicial, a lo que se suman las resoluciones aprobadas en "fast-track” en la llamada noche negra, en las que Morena aprobó reformas a la Ley de Aguas Nacionales; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; Ley de Aeropuertos y de Aviación Civil y Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otras que el la oposición aseguró que iba a impugnar y los nombramientos de comisonados en el INAI, dondo partidos de oposición tomaron el Senado por casi dos días.