Poder Judicial tiene que "sufrir" sacudida, dice Monreal por cambios en la Corte

Ciudad de México.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, y coordinador del grupo parlamentario de Morena en este órgano legislativo, senador Ricardo Monreal rechazó que su iniciativa legislativa para crear una tercera sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se encargue de casos de corrupción, se trate de un sometimiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para el Poder Judicial, y dijo que las sospechas de la oposición responden más a que no han leído si iniciativa .

“El Poder Judicial tiene que sufrir una sacudida, yo lo he dicho y he insistido, no puede seguir como está y se tiene que innovar las formas y las prácticas” dijo, el senador morenista; por lo que adelantó que presentará una iniciativa más, “la cual sustituye al Consejo de la Judicatura que se ha convertido en un ente pesado, burocrático y costoso, y que espero presentarla al inicio de esta próxima semana”, adelantó.

El senador Monreal aseguró que no hubo ninguna instrucción del presidente López Obrador para presentar esta iniciativa que busca modificar la estructura de la SCJN y afirmó que el Poder Legislativo es independiente del presidente de la República. Aunque esta iniciativa se da luego de un encuentro en el que el presidente López Obrador desayunó con el líder de los senadores de Morena, el martes pasado.

SNA no funcionó, acusa Monreal

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal señaló que la propuesta de modificación para crear esta sala especial de la SCJN se debe a que todas las acciones que se generaron a través del Sistema Nacional Anticorrupción en donde se reformaron 14 artículos de la Constitución, “no funcionaron, nada se ha concretado, está pendiente de nombrarse a 18 magistrados en materia de anticorrupción y 3 magistrados de una sala central o sala superior, y 5 salas regionales, con tres magistrados cada una”, recordó.

“El Sistema Nacional Anticorrupción no funcionó”, afirmó el presidente de la Jucopo, y agregó que éste, mantiene mucha “mucha burocracia, hubo una gran expectativa” y que lo cierto es que no ha funcionado, subrayó, por lo que dijo, que no hay un solo caso desde la transformación del Tribunal Fiscal en el tribunal actual especializado.

Por lo que señaló que lo que pretende su iniciativa, es disminuir costos y evitar el abigarrado sistema que se construyó en materia constitucional que creo 6 salas representa un gasto enorme, lo cual dijo representa el costo de otro tribunal especializado en materia anticorrupción.

Pendientes en el Senado

Por otra parte, durante la conferencia de prensa detalló que el Senado tiene 4 pendientes importantes en materia legislativa y que queda poco tiempo para que sean avaladas, y son la minuta de Revocación de Mandato y Consulta Popular, Reforma Laboral, Reforma Educativa, Ley de Confianza Ciudadana, esta última dijo que espera que ya pronto sea aprobada.

Por lo que toca a la minuta de Revocación de Mandato y Consulta Popular que envió la Cámara de Diputados, dijo que ésta reforma tendrá que esperar pues no hay condiciones para lograr la mayoría calificada de parte de la oposición y que sea aprobada, y si es presentada en estos momentos sería desechada.

Sobre la Reforma Educativa y Reforma Laboral recordó que el Senado es el órgano legislativo que revisará estas transformaciones constitucionales, pero están a expensas de que la Cámara de Diputados las avale, por lo que no descarta que sea en dos periodos extraordinarios cuando ocurra esto, pues quedan, quitando los días de Semana Santa que están por venir, sólo dos semanas efectivas de trabajo legislativo en el Senado, y “nos vemos precisados en agotar nuestra agenda en uno o varios periodos extraordinarios”, indicó.

