"Por respeto y solidaridad": Ricardo Monreal se baja de la elección de consejeros de Morena

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de su bancada, anunció que no participará en el proceso de selección de consejeras y consejeros electorales de Morena que se llevará a cabo este fin de semana a nivel nacional.

Los 300 consejeros electorales, 200 de ellos nombrados mediante la votación de los militantes en las asambleas de este fin de semana, son la autoridad al interior de Morena que se encargará de definir el método por el cual será designado el candidato del partido para la elección presidencial de 2024.

Monreal hizo el anuncio en redes sociales al considerar que el proceso y la resolución al interior del partido que ayudó a fundar está “muy prefigurada”, así como el resultado en sí mismo.

“Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, o aquellos que decidieron no participar pero que está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso, decidí no participar pudiéndolo hacer en la alcaldía Cuauhtémoc (donde vivo) o en mi tierra, donde nací, en Zacatecas”, adelantó.

En el clip de poco más de un minuto, el aspirante a la presidencia de la República aclaró que dio a conocer su decisión porque no quiere que se le involucre “en ningún tipo de circunstancias que se susciten”, sin aclarar a qué se refería.

Por respeto a las bases, la militancia y a quienes fundamos MORENA, decidí no participar en este proceso de selección de consejeras y consejeros.

Al señalar que mantendrá la prudencia y la ecuanimidad, el Monreal señaló que una vez se haya celebrado el proceso en Morena se dedicará a trabajar en la unidad y reconciliación al interior del instituto político.

“Soy de los que piensan que necesitamos reconciliación y después del proceso se va a requerir restañar heridas; construir todo lo que el partido necesita”, subrayó.

Esta no es la primera vez que el senador critica los métodos de selección de su partido, con anterioridad, al sentirse excluido de las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal consideró que la herramienta con la cual se elegiría al candidato o candidata de Morena en 2024 es “manipulable”, por lo que también considera bajarse de dicha contienda.

En un encuentro con militantes a inicios de julio, Monreal advirtió que si la dirigencia del partido elige a la encuesta como método de selección no participará en dicho proceso, al considerarlo antidemocrático y “una farsa”.

“Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa, porque creemos en la democracia”, dijo en aquella ocasión.









