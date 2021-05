PRI arremete contra Morena por acusaciones a Adrián De la Garza

Sus intentos por desacreditar a nuestro candidato, sólo fortalecen nuestro triunfo, respondió el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a que el aspirante priista a la gubernatura de Nuevo León, Adrián De la Garza, ofrece dinero a cambio del voto a su favor.

A través de sus redes sociales, Alejandro Moreno, dirigente del partido, resaltó que Morena quiere ganar desde la capital del país lo que no puede ganar en el territorio nacional.

"Los ataques de Morena, de su gobierno y del Presidente de la República, en contra de nuestro candidato a la Gubernatura de Nuevo León, son una clara señal del tamaño de la desesperación que tienen, al verse derrotados en la elección", reviró.

En ese sentido, el priista dijo que ni así vencerán al Partido. "Sus intentos por desacreditar a nuestro candidato solo fortalecen nuestro triunfo. El 6 de junio Morena va a perder", subrayó.

Esta mañana, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador exhibió propaganda del candidato de la alianza "Va Fuerte por Nuevo León", integrada por el PRI y el PRD, Adrián de la Garza Santos.

"Cómo creen que me voy a quedar callado si la compra de votos es lo que más ha dañado e impedido que haya una auténtica democracia. Que el presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no enuncie esto porque es injerencia en lo electoral", acusó.

López Obrador acusó que con la estrategia de De la Garza de ofrecer apoyos económicos bimestrales mediante una tarjeta, que sería activada en caso de llegar a la gubernatura, el candidato compra votos y viola la ley electoral.

"Cómo me voy a quedar callado. Pues no, sea del partido que sea, si hay acciones fraudulentas se tiene que denunciar; si no, para qué se reformó la Constitución para que el fraude electoral sea delito grave", expresó.





