PRI celebrará centenario de su fundación en la Presidencia, dice Alito

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, prometió a los militantes de su partido que el centenario del tricolor lo celebrarán en Palacio Nacional con un priista en la presidencia de la República.

Durante la ceremonia solemne para conmemorar el 94 aniversario de la fundación del PRI, que tuvo lugar este sábado en la sede de la fuerza política ubicada en la colonia Buenavista, Moreno Cárdenas emitió un discurso que fue interrumpido en diversas ocasiones por porras y batucada.

"Dentro de seis años habremos de celebrar los 100 años de su fundación desde el lugar que nos corresponde, al poderoso, al grandioso e invencible Partido Revolucionario Institucional. Lo vamos a celebrar desde la presidencia de la República, lo vamos a celebrar desde Palacio Nacional", afirmó.

El dirigente del tricolor resaltó que para ganar en 2024 primero tendrán que obtener el triunfo las elecciones de Coahuila y Estado de México, entidades en donde los priistas Manolo Jiménez y Alejandra del Moral, respectivamente, son los candidatos de la alianza Va por México.

Al saludar a Alejandra Del Moral, que estuvo en presidium de la ceremonia, Moreno Cárdenas dijo: "aquí está con nosotros la que será la próxima gobernadora del Estado de México" y los gritos a favor de la candidata se hicieron presentes.

Alejandro Moreno adelantó que impulsará una reforma de gran calado en el partido, misma que aseguró será aprobada bajo en consenso de todos los Comités estatales y municipales, para fortalecer al PRI de cara a las elecciones de 2024.

Agregó que solo el PRI sabe gobernar el país para dar resultados y auguró la derrota de Morena en los comicios de 2023 y los de 2024.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró que el PRI no está derrotado y que está más fuerte que nunca, contrario a la extinción que Morena vaticina al tricolor.

"No estamos derrotados, estamos más vivos y fuertes que nunca. No nos han enterrado a nosotros, los que nos hemos levantado, a quienes nos han perseguido, nos han señalado sin tener motivos, las promesas vacías y los cantos de sirena no los escuchamos de este lado y nunca nos hacen daño", indicó.