Regidores ganaban 200 mil pesos mensuales más el moche: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró en la conferencia de prensa que está “prohibido prohibir” y pugnó por hacer preguntas con profesionalidad y que como comportamiento ético “no se use este foro para fines partidistas o personales”.

Desde el Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo afirmó que confía en que el Congreso apruebe la Ley de Austeridad en el periodo extraordinario porque “es política de austeridad de Estado, es para todos”.

Dijo que hay en los gobiernos locales abusos, no me consta en el caso de BCS, pero “se de otros casos, ya qué hay casos de regidores que ganaban 150 o 200 mil pesos mensuales más el moche, porque para formarle la cuenta pública al presidente munIcipal pedían otro tanto, había más candidatos a regidores por lo que se habrá de revisar ya qué hay ayuntamientos con 9 y 11 regidores”.

López Obrador manifestó que la ley sí aplica para todos y no deben comprarse vehículos de lujo y no se pueden rentar flotillas, por lo que ya se aplicó el plan de austeridad “pero vamos por una fase nueva a partir de la minuta de que no se compran vehículos nuevos para funcionarios y sólo tendrán vehículos los secretarios y subsecretarios”.

Puntualizó que de los 500 vehículos que se tenían sólo serán 50 y habrá un ahorro de la gasolina y sólo tendrá chofer el secretario o subsecretario y eso derivará en más ahorros.

En el Salón Tesorería, el Primer Mandatario acotó que se han suspendido las plazas que se habían tenido como Direcciones Adjuntas en el periodo de Felipe Calderón y se vio que todas estaban ocupadas y “ahora se quitan todas y así vendrán otros ajustes en viaticos, en gastos del gobierno”.

“Tenemos que reduce el costo del gobierno al pueblo porque le costaba mucho, era un gobierno mantenido y bueno para nada”.