Retirar cargos a Cienfuegos en EU es un acto de respeto a México: Ebrard

El canciller, Marcelo Ebrard, consideró como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas mexicanas, la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de retirar los cargos de narcotráfico y de lavado de dinero contra el general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, bajo el argumento de que la Fiscalía General de la República (FGR) en México realice su propia investigación.

En conferencia de prensa, convocada luego de que las autoridades de Estados Unidos y México anunciaran un acuerdo para el traslado del general Cienfuegos a México, Ebrard Causabón informó que el exsecretario de la Defensa será recibido en México por la Fiscalía General de la República, tras ser trasladado en los próximos días, repatriado, por las autoridades estadounidenses.

Explicó que una vez en México será la Fiscalía General de la República (FGR) la que tendrá que resolver qué pasos dará contra el general, mientras se lleva a cabo la investigación en su contra.

Señaló que esto es “un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las fuerzas armadas de México”.

“¿México qué argumentó? Se trata del exsecretario de la Defensa Nacional, se le imputan delitos cometidos en México, ¿por qué tiene que se juzgado en territorio extranjero?”, cuestionó el canciller.

Añadió que la jueza en Nueva York que lleva el caso, tendrá que acordar a su juicio si procede o no la solicitud de México para que se desestimen los cargos contra el general para que pueda retornar a México.

Dijo que en México será recibido por la Fiscalía General de la República, y que esta dependencia tiene abierta una investigación que se deriva de la evidencia entregada por Estados Unidos el 11 de noviembre.

“La Fiscalía tiene que resolver qué pasos va a dar, ya no le corresponde a la cancillería, eso lo va a determinar la FGR porque se tiene que hacer una investigación y se tiene que hacer un proceso completo. Lo que hará la Fiscalía será aplicar la ley de México”.

Ebrard sostuvo que Cienfuegos regresará a nuestro país como “un ciudadano mexicano que no tiene cargos allá en Estados Unidos”, esto siempre y cuando la jueza lo acuerde así, Finalizó.

El acuerdo con EU

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, pactó con el de México pedir la retirada de los cargos de narcotráfico y lavado de activos contra el exsecretario mexicano de Defensa Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos desde octubre, a cambio de que sea investigado en su país.

"El Departamento de Justicia de EU ha tomado la decisión de solicitar la retirada de los cargos penales contra el exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, si corresponde, ser acusado, de conformidad con la legislación mexicana", informaron ambos países en un comunicado conjunto.

Cienfuegos, exsecretario de Defensa de Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles y posteriormente trasladado a Nueva York. El general se ha declarado no culpable de los cargos de los que se le acusaba, supuestamente cometidos mientras era ministro.

En el comunicado, el fiscal general de EU, William Barr, y su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, apelaron a "la sólida alianza" entre México y Estados Unidos en cuestión de orden público para la toma de esta decisión.

Además, el Departamento de Justicia de EU. ha compartido con la Fiscalía de México "pruebas en este caso y el compromiso de continuar la cooperación, dentro de este marco, para apoyar la investigación de las autoridades mexicanas".

Según apunta el comunicado, México abrió su propia investigación contra Cienfuegos tras su detención en Estados Unidos.