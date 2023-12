Nunca me doblaron: Rosario Robles tras absolución por La Estafa Maestra

La ex titular de las secretarias de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social, Rosario Robles, celebró la confirmación de absolución que le otorgó un Tribunal Federal por el caso conocido como “La Estafa Maestra”.

“Terminó la infamia. Me encerraron pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad. Utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas. Ayer un tribunal de apelación confirmó mi absolución. Mi trayectoria y mi nombre siguen intactos”, publicó en su cuenta de X.

Anoche, un Tribunal Federal confirmó la absolución de la ex funcionaria. Según la la Fiscalía General de la República (FGR), Robles había cometido supuestas omisiones que llevaron a un presunto desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Justicia Tribunal federal confirma absolución de Rosario Robles por La Estafa Maestra

Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito desechó la apelación que interpuso la Fiscalía contra la absolución que dictó un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, el pasado 24 de febrero.

En esa ocasión el juez resolvió anular el proceso, pues determinó que la funcionaria no cometió un delito, sino una falta administrativa, por lo que se cerró de manera definitiva cualquier acción legal de la FGR contra Robles Berlanga.

Rosario Robles continuó su proceso en libertad. Salió del penal de Santa Martha Acatitla el 19 de agosto de 2022, tras permanecer tres años encarcelada. En agosto de 2019, un juez dictó prisión preventiva por los delitos de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, al ocasionar un daño al erario por más de 5 mil 73 millones de pesos en Sedesol y Sedatu