Todavía hay interrogantes sobre la encuesta de Morena: Ricardo Monreal

La encuesta que Morena pretende aplicar a partir del próximo lunes para definir a la corcholata que abanderará al partido en las elecciones de 2024, aún tiene “elementos técnicos sin resolver” e interrogantes respecto a la formulación de las preguntas, informó el senador con licencia, Ricardo Monreal.

“Aún está la encuesta sin la aprobación (de todas las corcholatas), nosotros la vamos a aprobar, pero creo que todavía hay algunos de los elementos técnicos sin resolver y ya falta un día (para que se comience a aplicar)”, advirtió al término de su última asamblea como parte del proceso interno para ser el Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, el legislador señaló que a pesar de que el ejercicio que pretende realizar su partido aún no cuenta con todos los elementos claros para llevarse a cabo no pondrá en duda los resultados, pues prefiere abonar a la unión de Morena.

“Todavía hay interrogantes sobre la técnica de las preguntas y sobre la metodología de las encuestas. No se sabrá nada hasta el (próximo) domingo o quizá mañana, pero de mi parte no abonaré ni al escepticismo ni a la sospecha ni a la duda, porque es más fuerte el interés unitario”, aseguró.

Sin abonar más detalles al respecto, pues en estos dos últimos días antes de que de inicio el levantamiento de la encuesta aún se encuentran reunidos los técnicos para ultimar detalles y “no quisiera alterar”, Monreal explica que la información que tiene sobre este proceso es la que le ha compartido su representante en el proceso, el también senador Alejandro Armenta.

No obstante, manifestó su preocupación por la unidad del partido derivado de este ejercicio y del resultado que pudiera darse, por lo que hizo un llamado a las demás “corcholatas” a anteponer el “movimiento de transformación” y a “cerrar filas” con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Me preocupa la división, la deserción o la ruptura. No nos podemos dar ese lujo en momentos claves de la República. Cerremos filas con el presidente López Obrador, cerremos filas con el movimiento de transformación, cerremos filas porque el pueblo de México no puede retroceder”, pidió.

Asimismo, urgió a la dirigencia de Morena, encabezada por Mario Delgado, a no escatimar esfuerzos para que no haya fractura y deserciones del partido.

“Que no empujen a nadie a salirse, que no haya guerra sucia, que no haya mitoteros en contra de ningún compañero. Todos nos necesitamos. Nadie se debe de ir y es un error escatimar ese esfuerzo y subestimar al poder conservador”, concluyó.