Xóchitl Gálvez pide a López Obrador derecho de réplica

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz pidió al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, derecho de réplica luego de que éste le negara un espacio en su conferencia mañanera.

“No le tenga miedo a la réplica, señor Presidente”, expresó Gálvez.

Te puede interesar: Que vaya a engañar a otra parte: AMLO batea a Xóchitl Gálvez tras pedirle reunión con él

Éste lunes, la legisladora había pedido al mandatario mexicano que la recibiera en Palacio Nacional, luego de que la mencionó en su conferencia matutina, lo que motivó a su petición.

Xóchitl Gálvez afirmó que el mandatario mexicano mintió al asegurar que ella había propuesto eliminar la pensión para adultos mayores y lamentó que no le haya dado el mismo espacio para aclararlo.

Política Xóchitl presenta denuncia ante Fiscalía en contra de los personajes de El Rey del Cash

“Señor Presidente no tenga miedo a la réplica, no tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad, no tenga miedo a una mujer”, reclamó Gálvez Ruiz.

Consideró que el Presidente es desmemoriado, debido a que, en junio de 2020, él mismo prometió derecho de réplica en su conferencia mañanera, sin embargo, dijo, una vez más mintió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No dejaré de levantar la voz ante su intolerancia y autoritarismo, usted desde Palacio Nacional, con todo el poder y los recursos públicos, lanza calumnias sin oportunidad de defendernos. Deje de mentir”, pidió la senadora, quien finalmente solicitó al mandatario que no le saque.