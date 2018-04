AMLO presentará este jueves el proyecto para modificar la reforma educativa

FRESNILLO.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), anunció que presentará un proyecto para modificar la reforma educativa el próximo 12 de mayo en Guelatao, Oaxaca; luego de que el presidente Enrique Peña Nieto convocara a defenderla.

"Con los maestros en Gualatao, Oaxaca; ahí donde nació el mejor presidente que ha tenido México, Benito Juárez García, ahí nos vamos a reunir con los maestros y se va a dar a conocer un plan. Estamos elaborando con maestros, con padres de familia, para mejorar la calidad de la enseñanza de verdad, sin afectar los derechos laborales de los maestros", reiteró.

El aspirante a la presidencia de la República recordó que se cancelará la Reforma Educativa y se pondrá en marcha un plan para atender a los ninis, a través de un programa de "becarios sí, sicarios no"; el cual contempla una planilla de aprendices y aumentar los lugares en las universidades públicas.

Pedir el voto, a buen modo

El político tabasqueño también pidió convencer de buen modo a los que todavía están indecisos, en los próximos 80 días de campaña.

"Convencer a los que todavía están indecisos, no ofender a nadie, sino convencerlos de buen modo. No debemos insultar a nadie, tenemos que buscar la unidad de todo el pueblo, convenciendo, diciéndole a la gente que no tenemos nosotros enemigos abajo ni queremos tenerlos", sostuvo durante su segundo mitin en Fresnillo.

Insistió que en su movimiento no hay odio, no tienen enemigos ni adversarios; por lo que llamó a los simpatizantes de Morena a correr la voz y arropar a quienes se han adherido a su movimiento, tal es el caso de los mineros. En este ánimo de reconcialiación reiteró que no hau resentimientos con ningún partido, llámese PRI, PAN o PRD.

"Nos llevamos bien, no les tenemos coraje, mucho menos odio a nadie y no vemos como enemigos a los que están en otros partidos, sean del PRI, sean del PAN, sean del PRD", dijo.