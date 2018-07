Continúa alerta en 10 estados por robo de fuente radioactiva

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene activos los protocolos correspondientes tras el alertamiento en 10 estados por el robo de fuente radioactiva, que puede ser peligrosa para la salud si se extrae de su contenedor.

El alertamiento se emitió para las Unidades Estatales de Protección Civil de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Veracruz.

Sociedad Lanzan alerta en nueve estados por robo de fuente radiactiva en la CDMX

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) reportó el robo de una fuente radiactiva que se encuentra dentro de un contenedor marca Industrial Nuclear Co., modelo IP-100 con número de serie 7348.

El robo ocurrió en la colonia Los Alpes, en la delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, a las 15:00 horas del viernes 6 de julio.

Ante ello, Protección Civil advirtió a la población que la fuente radioactiva es de alto riesgo si no se encuentra blindado, no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege con seguridad desde el punto de vista físico, podría lesionar a quien la manipulara, estuviera en contacto con ella durante horas prolongadas o la conservara por semanas.

Por lo anterior la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias solicitaron evitar manipular el equipo o permanecer cerca.

Además, es necesario establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de cinco metros y notificar a la autoridad de orden federal el hallazgo de la fuente o en caso de contar con información que ayude a su localización.

Cualquier información puede reportarse a los teléfonos de emergencia 911 y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 01 800 111 3168.

También se puede llamar al 045 (55) 9199 8799, 045 (55) 5415 2918 y 045 (55) 2729 9726, o bien al Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil al 01 800 00 413 00. Otros números a los que pueden llamar son 01(55) 5128 0000, extensiones 37807, 37811, 37810, 36428, 36429 y 37812.