¿Cómo enfrentó México la peor crisis migratoria de su historia?

Este año, las fronteras de México se desbordaron al verse rebasadas por la cantidad de personas en busca del "sueño americano". Entre enero y octubre del 2021 se registró- según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar)- un máximo histórico de solicitudes de asilo en el país, con más de 108 mil 195, tres veces más que en 2020.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México, en los primeros 10 meses del 2021, las autoridades detuvieron a 228 mil 115 extranjeros, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití y Nicaragua, además de 82 mil 627 que fueron deportados.

La pesadilla antes del "sueño americano"

Los migrantes enfrentan grandes obstáculos durante su peregrinar y la pandemia del Covid-19, que hasta el momento ha dejado más de 299 mil muertos en el país, se sumó a esta lista. Las personas en situación de movilidad son consideradas vulnerables por la restricción al acceso a derechos universales como la salud, alimentación, vivienda y trabajo. El riesgo de contagio aumenta en los lugares de detención, al ser espacios cerrados, donde es difícil mantener la sana distancia.

Sin embargo, el mayor temor de los indocumentados no es morir a causa del coronavirus, sino en manos de la policía o autoridades migratorias, que en diversas ocasiones, las acciones implementadas para evitar que continúen su trayecto terminan en graves enfrentamientos, donde varios resultan heridos, e incluso pierden la vida.

Estas situaciones persisten a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que ya no habría redadas en contra de las personas que salen de su país en busca de una mayor calidad de vida, pero el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) las mantiene activas.

Durante los primeros siete meses del gobierno del presidente Joe Biden se reportaron, según datos de la organización Human Rights First, 6 mil 356 ataques contra indocumentados en la frontera México-Estados Unidos, sumados a las mil 500 agresiones a esta población en forma de secuestro, tortura, asalto, violación, entre otros ilícitos.

Cambio de ruta a la Ciudad de México

El 12 de diciembre, cerca de 500 migrantes llegaron a la Ciudad de México con la intención de exigir a las autoridades regularizar su situación en el país, pero antes de ir a Palacio Nacional, decidieron hacer una parada en la Basílica de Guadalupe con motivo del Día de la Virgen, sin respetar las medidas implementadas por las autoridades capitalinas, quienes habían preparado un espacio especial para que pudieran descansar y proporcionarles alimentos, atención médica, realizarles pruebas Covid-19 y vacunarlos contra el virus.

Sin importarles nada, los integrantes de la caravana migrante siguieron su ruta hacia el centro religioso cuando se tuvieron que enfrentar a un retén conformado por decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El encuentro terminó en un enfrentamiento, donde los migrantes golpearon los escudos de los uniformados con palos y piedras.

Finalmente, algunos se quedaron en la capital del país y acudieron a la sede del INM en Polanco para tramitar visas humanitarias, donde solo atendieron 30 casos; el resto retomó su camino hacia Estados Unidos.

Accidente en Chiapas deja 56 muertos

Diariamente, los migrantes arriesgan hasta su vida para no regresar al martirio por el que abandonaron su país de residencia. El pasado 9 de diciembre, un tráiler en el que viajaban hacinados alrededor de 160 migrantes que pagaron miles de dólares a traficantes de personas para conseguir el "sueño americano", sufrió un accidente carretero en Chiapas, donde más de 100 resultaron lesionados y 56 murieron.

El hecho conmocionó al mundo y se hizo aún más evidente el incremento incesante de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México, pero sobre todo, resaltó la cifra de menores que se ven obligados a realizar este viaje. En lo que va del año, más de 29 mil 467 migrantes de este grupo de edad solicitaron refugio en el país.

Acuerdos migratorios y el regreso de Quédate en México

En el intento por hacer frente al aumento del flujo migratorio, el presidente y representantes de la nación se reunieron con autoridades de otros países afectados por la misma situación. El 18 de noviembre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá reanudaron en Washington la cumbre de "Los Tres Amigos", que no se celebraba desde 2016, con la llegada de Donald Trump al poder.

En el encuentro, el presidente López Obrador pidió al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y a Joe Biden, de EU, frenar el rechazo a trabajadores migrantes, pues aseguró que son necesarios para el crecimiento de la región.

Asimismo agradeció a Biden su intención de regularizar a 11 millones de mexicanos que radican en aquel país bajo el plan migratorio "Build Back Better", el cual fue rechazado por los legisladores incluso con sus modificaciones. Se planeaba ofrecer certificados migratorios vía rápida con un costo de cinco mil dólares para alrededor de un millón de extranjeros que tengan trabajos temporales dentro de Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales para poner fin al programa "Quédate en México", al considerarlo inhumano y contrario al derecho internacional, los gobiernos de López Obrador y Biden, quien intentó derogarlo, acordaron reimplementarlo el 2 de diciembre.

Este programa, que nuevamente se puso en marcha el 6 de diciembre, fue instaurado por el expresidente Donald Trump y obliga a las personas en situación de movilidad a permanecer en territorio mexicano mientras esperan a que las autoridades resuelvan su solicitud de asilo.

Para garantizar la seguridad e integridad de los solicitantes, se hicieron cambios al programa como el ofrecerles refugio y transporte seguro; que la duración del proceso no sea mayor a seis meses, además de incluir a migrantes de nacionalidades que no formaban parte de éste.

Migrantes abandonados a su suerte

El INM informó en noviembre que cientos de migrantes varados en Tapachula, Chiapas, serían trasladados a otras entidades de la República para "desahogar la concentración masiva de personas extranjeras que se localizan en el estado" y de esta forma, agilizar los procesos de regularización. En contraste, las personas en situación de movilidad acusaron que luego de ser trasladados, las autoridades los abandonaron.

En el municipio de Mapastepec, los pobladores revelaron su intención de desalojar a los migrantes, debido a que ya están cansados de los bloqueos carreteros que generan un caos por "un tema que no les compete". Los inconformes piden al INM apoyo con transporte y permisos para poder seguir su camino por territorio nacional, solicitud que no ha sido atendida por falta de recursos y alta demanda, por la que incluso, albergues de la frontera sur del país no se dan abasto.

Rusos también buscan "sueño americano"

Las personas que quieren llegar a Estados Unidos cada vez son más y de otras nacionalidades. En 2021, la llegada de ciudadanos rusos aumentó un 30 por ciento respecto al año pasado, según información de la Patrulla Fronteriza. Tan sólo en el sector de Yuma, en el estado de Arizona, en promedio 40 rusos son detenidos cada día en su intento por cruzar hacia el territorio estadounidense.

Los ciudadanos rusos estarían llegando por avión a la Ciudad de México y Cancún desde donde serían trasladados a la frontera norte y seguir su camino hacia el país liderado por Biden. Pero además estarían llegando a México a través de una red de traficantes de personas, operada por la mafia rusa, con apoyo de polleros mexicanos, que serían los encargados del traslado hasta la frontera norte.

Frenan viaje de venezolanos en México

Ante el incremento de venezolanos que avanzan sobre territorio mexicano para llegar a Estados Unidos, el gobierno de México comenzará a exigir visa de ingreso como ya lo hizo con los ciudadanos de Ecuador, Brasil y que analiza imponer a otras naciones de América Latina para frenar el flujo migratorio.

Los venezolanos ocupan el sexto lugar en solicitudes de asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Muchos de los que obtienen refugio aprovechan su estancia para llegar a la frontera norte y finalmente cruzar a Estados Unidos.

La llegada de indocumentados a México continúa en crecimiento, las autoridades refuerzan sus acciones para frenarlo, mientras los migrantes no cambian su objetivo: llegar a Estados Unidos para cumplir el tan anhelado "sueño americano" y así poder ofrecer a los suyos una mejor calidad de vida que no pudieron hallar en su país natal, sin importar la incertidumbre que les depara su camino.





