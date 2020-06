Evolución | El home office llegó para quedarse

Trabajar desde casa de lunes a viernes se veía a principios del año como un escenario impensable para diversas compañías alrededor el mundo, sin embargo la pandemia de Covid-19 obligo a replantear el panorama. La tecnología ha sido una gran aliada y sus efectos son permitir que una buena parte de las empresas pudieran continuar con sus actividades sin que sus colaboradores salieran de su hogar.

El uso de herramientas tecnológicas se hizo patente durante el confinamiento. De acuerdo con datos de Google, durante abril el tiempo acumulado de las reuniones virtuales a través de Meet, superó los tres mil 800 años al día, 25 veces más que lo registrado en enero de este mismo año.

Los ahorros en costos de operación, el incremento de la productividad, así como la comodidad para los trabajadores, son factores que el sector público y privado consideran necesarios para hacer de la flexibilidad laboral la nueva norma.

“Antes de la pandemia, 40 por ciento de las empresas en México ya utilizaban una forma de trabajo remoto, pero más como una alternativa, donde daban instrucciones de que los empleados pudieran trabajar desde casa en algunos momentos o algunos días de la semana, pero no necesariamente era la forma habitual de trabajo”, menciona Antonio Couttolenc, CEO de Xertica, una consultora de tecnología que apoya a las compañías en la digitalización de procesos empresariales.

Foto: Roberto Hernández

“Ahora, después de la pandemia, el teletrabajo va a ser una forma regular de operar para las empresas. De hecho, 70 por ciento de nuestros clientes han considerado que al menos, la mitad de su personal va a hacer teletrabajo y no sólo está relacionado con la pandemia, ya han visto que mejora la productividad e incrementa en promedio 80 por ciento”, añade.

Desde antes de la pandemia por el coronavirus, las habilidades para el futuro implicaban que las empresas empezaran a digitalizarse y automatizarse. La contingencia sanitaria nos obligó a todos a permanecer en confinamiento y los canales de trabajo digitales empezaron a incrementarse exponencialmente, comenta Carlos Eduardo Fernández Escalante, gerente de Consultoría de Talento de la consultora laboral Manpowergroup.

“Tenemos empresas donde operas a nivel matricial, donde tu jefe está en otro país o en otro estado, pero esto vino a poner a prueba las habilidades digitales de las empresas para operar con éxito en el contexto en el que estamos”, señala.

Después de la pandemia, el teletrabajo va a ser una forma regular de operar para las empresasAntonio Couttolenc / Ceo de Xertica

COSTOS Y AHORROS

Otro factor que impulsa el trabajo en casa es que después del estrés inicial, habrán muchos empleados que se resistirán a regresar a sus oficinas, pues se sienten más cómodos en sus hogares, o bien, no tienen que perder horas para trasladarse de su casa a su lugar de trabajo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), las congestiones vehiculares en las principales ciudades del país, cuestan en promedio 18 días cada año a los mexicanos y la población más afectada es aquella que utiliza el transporte pública para llegar a su oficina.

Según el informe El costo de la congestión: vida y recursos perdidos, presentado por el Imco en septiembre del año pasado, los embotellamientos en México causan pérdidas económicas por 94 mil millones de pesos anuales para los ciudadanos.

“En una encuesta que hicimos internamente, 87 por ciento de nuestros trabajadores nos dijeron que preferían trabajar en casa y la mayor parte señaló que esto tiene que ver el ahorro en los tiempos de traslado, más que el ahorro en dinero, es el ahorro en tiempo, porque no se tienen que levantar tan temprano, no llegan tan tarde a casa, ahorran en transporte, gasolina, estacionamiento, es decir, hay ahorros implícitos en eso”, dice Antonio Couttolenc.

Del otro lado de la moneda, el de la empresa, digitalizar los procesos, invertir en la nube y en tecnologías colaborativas genera ahorros de 40 a 50 por ciento, en comparación con las empresas que no tienen soluciones tecnológicas, y el retorno de la inversión es de aoriximadamente 300 por ciento, detalla el CEO de Xertica.

Además, “varios de los estudios que existen dicen que tener herramientas colaborativas ahorras el equivalente a 21 días de teletrabajo, al final del día estás agregando 21 días más de trabajo productivo de las personas a una organización”.

Fuente: Manpowergroup / Gráfico: Luis Calderón

REGRESO ESCALONADO

El futuro inmediato se observa complicado. Todavía no hay una fecha exacta para que se reactiven las actividades en el país de la forma en que ocurrían el año pasado, e incluso, una vez que esto pase no existe una garantía de que permanecerá así, debido a los riesgos de un rebrote de Covid-19, como ocurre en China.

Pero las empresas ya consideran retornos graduales con sus colaboradores, que podrían extenderse hasta el año entrante.

Un ejemplo de ello es Google. “Se tiene pensado tal vez a partir de julio que empiecen a abrir las oficinas en los diferentes países, el retorno va a ser gradual y al principio, las oficinas solamente van a trabajar al 10 por ciento de su capacidad y si todo empieza en julio, para septiembre habría una población de 30 por ciento para todo el año, el otro 70 por ciento de las personas que trabajan en la oficina, trabajarían en su casa el resto del año”, indica Christin Parcerisa, gerente de comunicación de Google Cloud en México.

Añadió que la nueva normalidad para el gigante de internet y el modelo de trabajo a seguri se definirá hasta 2020.

CAMBIO DE CULTURA

Pero todavía existen muchos temas culturales alrededor del trabajo a distancia. Uno de ellos es la mentalidad de los jefes, pues hay quienes necesitan ver al trabajador en la oficina para justificar su trabajo.

Mía Perdomo, CEO de Aequales, una consultora laboral especializada en equidad de género, señala que para que el trabajo en casa funcione es necesario cambiar la mentalidad de la disponibilidad a la productividad de los colaboradores.

“Uno no puede esperar que (las mujeres) estén conectadas todo el día a toda hora, porque tienen 800 cosas que hacer en su casa, pero pueden medirlas a partir de resultados. Si estás midiendo la productividad por el tiempo que las mujeres pasan conectadas, o lo que se demoran en contestarte, eso va en detrimento del crecimiento, porque no pueden estar conectadas todo el día en reuniones y no pueden contestarte a cualquier hora”, comentala especialista en temas laborales.

Christin Parcerisa señala que la principal barrera de entrada para el trabajo en la nube es una cuestión cultural.

“Lo primero que tienes que hacer en tu empresa antes de hacer una transformación digital es hacer un cambio cultural, porque entonces tienes las herramientas, pero no les sacas el mayor provecho”.

Lo que pasó con la contingencia por la pandemia de Covid-19 es que esa barrera de entrada se vio obligada a romperse, porque entonces sólo hubo dos opciones. La primera, implementar la tecnología, o bien, frenar las operaciones, perder productividad o tener pérdidas, añade.

Lo primero que tienes que hacer en tu empresa antes de una transformación digital es un cambio culturalChristin Parcerisa / Gerente Google Cloud México





“Las empresas ya probaron cómo funciona el trabajo a distancia. Vamos a ver que muchas empresas empezarán a abrirse más a este tipo de trabajo, porque encontraron que aumentó la productividad o aumentó la motivación de sus empleados”, señala Christin Parcerisa.

Anteriormente, menciona Antonio Couttolenc, las empresas fijaban objetivos mensuales, semestrales o anuales, ahora tendrán que ajustarse.

“Hoy en el trabajo, los objetivos tienen que ser semanales. La forma en la que uno le explica a las personas qué es lo que tiene que hacer, tiene que ser muy clara, hay un cambio de lo implícito a lo explícito”, argumenta el CEO de Xertica.

Otro factor que las empresas deberán considerar es la proveeduría de los insumos necesarios a los trabajadores para que puedan realizar su trabajo en casa.

“Un colaborador debe tener todo lo necesario para operar. Qué necesita: un celular, una computadora, el escritorio, seguridad, una red protegida si la información que maneja es sensible”, comenta Eduardo Fernández de Manpowergroup.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Sociedad Bajo observación | ¿Cómo les ha ido a los pacientes en México?

Mundo Así diseña la ciencia argentina el nuevo mundo pospandemia