Pie de nota | Los pendientes de marzo

Se nos había olvidado, pero justo antes de la pandemia en los primeros días de marzo, este país vio una de las marchas más importantes de su historia en pro de los derechos de las mujeres. En aquella ocasión el reclamo fue sencillo de comprender, pero potente en su mensaje: alto a la violencia machista y a los desequilibrios que de ella nacen.

No sucedió mucho después de ella (because Covid) y pues pasó lo que tenía que pasar. El lunes pasado explotó la olla de presión que se vino calentando durante estos meses de encierro con el enfrentamiento entre colectivos feministas y policías capitalinas.

Que si hay una minoría que rompe vidrios y llena de diamantina a viejecillos indefensos, la hay, pero no nos hagamos bolas o mejor dicho no dejemos que nos hagan bolas. Si hay mujeres enojadas marchando por las calles del país es porque sus justas demandas no han sido atendidas de manera seria y estructural.

Foto Laura Lovera | El Sol de México

Las inequidades laborales entre los sexos se mantienen, mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres y aún hay mujeres siendo encarceladas y discriminadas por querer abortar.

Ante este ambiente de insatisfacción social no vinieron propuestas por parte del Gobierno federal y el de la Ciudad de México, sino que se recurrió a la politización para enturbiar aún más las cosas.

De la nada, el mismo día de la marcha feminista del lunes 28 de septiembre salió la jefa de Gobierno a acusar a Beatriz Gasca de apoyar con víveres a los colectivos feministas que mantienen tomada la CNDH. La acusación, según Claudia Sheinbaum, hacía sentido debido a que Gasca trabaja para GINgroup, empresa investigada por evasión fiscal y ligada a grupos conservadores.

Foto Mauricio Huizar | El Sol de México

"Lo que veo es a un grupo que se beneficiaba de actos de corrupción financiado a un movimiento. Es casualidad o por qué hay un vínculo directo de apoyo a la toma de la CNDH", deslizó.

¿Se pregunta la jefa de Gobierno para que nosotros le contestemos o cómo está la cosa? Si tiene elementos incriminatorios por un delito contra Beatriz Gasca que proceda, si no ¿para qué mezcla peras con manzanas?

El problema de este buscapiés es que azuza entre la opinión pública la idea errónea de que todos los contingentes feministas son porros al servicio de la derecha.

Foto: David Deolarte | La Prensa

La 4T no puede elegir si quiere gobernar. Ser electo significa dejar los caudillismos atrás y tomar decisiones difíciles, incluso contrarias a las ideas que enarboló en campaña. Mantener el orden y el Estado de Derecho cuando hay protesta violenta es una de ellas.

No hace falta utilizar el repudio popular contra el conservadurismo para justificar la acción policiaca mesurada en manifestaciones violentas.

Hay que añadir que con su abstención para pronunciarse sobre el aborto, el presidente López Obrador ha contribuido a este clima cuando al mismo tiempo gusta de hablar de toda clase de temas absurdos en sus mañaneras.

Foto Cecilia Nava | El Sol de México

Según anunciaron diputadas de Morena, PRI, MC y PRD se discutirá un paquete legal para garantizar en todo el país la interrupción del embarazo y la obligación del Estado de ofrecer servicios médicos reproductivos y de salud sexual a las mujeres.

Dicho esto, si la razón y la mayoría de Morena en el Congreso se impone no hay razón para que no sea cuestión de meses para que en todo México el aborto libre y gratuito sea una realidad.





