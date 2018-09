A 50 años del movimiento del 68 ¿Qué es la Liga Comunista 23 de Septiembre?

A unos días de conmemorarse 50 años del movimiento estudiantil y la matanza de Tlatelolco (02 de octubre 1968); las nuevas generaciones desconocen que también en los años 70´ hubo un movimiento armado, una guerrilla conformada por estudiantes universitarios que inició en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, después conocida como la Liga Comunista 23 de Septiembre que imprimió y distribuyó de manera clandestina el periódico Madera, por lo cuál fueron perseguidos, detenidos, torturados y desaparecidos cientos de mexicanos.

Este viernes, ex guerrilleros sobrevivientes donaron al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, un compendio físico y en digital, de lo que se logró salvar de “Madera periódico clandestino”.



Jesús Morales Hernández, hoy profesor investigador de la UdeG, durante su juventud como guerrillero de la Liga, mejor conocido como "El Momia", explicó:



“Que sepan esta Universidad es otra a la universidad de hace unos años (…) hay que rescatar la historia, no puede estar oculta; que los jóvenes conozcan su historia, para eso lo traemos y yo como ex militante de la guerrilla, después de militar me vine a estudiar y hace cuatro días me acaban de dar el reconocimiento Ignacio L. Vallarta por la excelencia académica”



Como académico lamentó los nuevos alumnos desconocen la lucha estudiantil de los años 70´ y la represión del estado (Gobierno) contra quien pensara diferente.



Aunque la Liga y otras agrupaciones usaron la violencia para luchar por sus ideales, reconoció “El Momia” que hoy son la cultura y la educación las armas para defenderse.



Cabe recordar de 1974 a 1984 estuvo activa la Liga Comunista 23 de Septiembre, surgieron otras como Unión del Pueblo y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Este periodo dejó un saldo de más de mil muertos y cerca de 800 desaparecidos en todo el país.