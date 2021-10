Quiere que el INE reconozca su identidad no binaria: activista hace petición

Elle es Juan Fausto Martínez, originario de Guanajuato, que en días recientes se volvió tendencia luego de pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) que lo identificara como persona no binaria en su credencial de electora para votar.

Martínez, quien también es activista LGBT+, se identifica con el género no binario y es por ello que decidió escribir una carta al INE para que esta información fuera señalada en su identificación oficial.

La carta fue compartida por Juan en sus redes sociales, donde se volvió viral y fue reconocida por la comunidad luego de que solicitara, que en lugar de sexo H (hombre), se indicara el de NB (no binario).

"Espero que la respuesta sea positiva lo cual sumará a la lucha de las personas no binarias en México".

Hoy entregué a la vocalia ejecutiva del @INEMexico escrito dirigido a @lorenzocordovav para que en mi credencial para votar se me identifique como persona no binaria.



Espero que la respuesta sea positiva lo cual sumará a la lucha de las personas no binarias en México. pic.twitter.com/zkniBmyuEJ — Fausto Martínez (@FaustoGlow) September 24, 2021

Asimismo, mencionó que desde siempre su comportamiento había sido contrario al estereotipo que la sociedad esperaba cuando fue registrado como hombre en su acta de nacimiento.

"Desde que tengo uso de razón siempre me sentí diferente a los demás y por diversas cuestiones y por las amistades decidí aceptarme abiertamente homosexual".

Por último, reveló que tras un proceso de evolución logró descubrir que se identificaba como una persona no binaria.

El día de hoy la dip @AngelDessire propuso diversas modificaciones a la ley del registro civil de Gto. Para garantizar los derechos humanos de las personas TTrans y no binarias. Sigamos construyendo un Guanajuato dónde todes podamos existir con dignidad y orgullo. pic.twitter.com/EMotwQRVmC — Fausto Martínez (@FaustoGlow) October 7, 2021

Hasta el momento, la institución no ha dado respuesta a la petición de Fausto, sin embargo, parece que de no haber una resolución favorable, se iniciaría un proceso judicial para hacer valer su derecho a ser identificado como NB.

El objetivo de Martínez y de quienes forman parte de esta comunidad es que eventualmente todos los documentos oficiales que emite el Estado puedan contener una casilla para las personas no binarias, quienes piden el respeto a su identidad de género, pues como cualquier otro individuo, tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad.