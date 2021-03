Se fabricaron víctimas y delitos contra Félix Salgado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se fabricaron pruebas y víctimas contra el senador Félix Salgado Macedonio, acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de al menos cinco agresiones sexuales adicionales.

Reiteró que en su gobierno no va a haber represión ni autoritarismo y aseguró que no va a permitir el linchamiento político, además de que su postura seguirá siendo la misma, que sean los guerrerenses quienes decidan, tal como lo establece el modelo democrático.

“Que querían que descalificara como cacique, como gran elector, no. Yo soy demócrata. En la democracia es el pueblo el que manda, la mayoría decide”.

Pese a que ya existían denuncias penales y el reclamo de las mujeres, López Obrador ha defendido a su aliado, quien desde hace décadas es parte del movimiento del líder izquierdista en Guerrero.



“No hay (denuncias). Bueno, en el caso de que existan las denuncias penales, que sea el Poder Judicial el que resuelva, pero si no (hay), lo quiere el pueblo y no hay delitos, ¿nada más porque ya se tomó como bandera, vamos a irnos acarreados sin argumentos? No”, insistió.

Por otra parte, López Obrador calificó como “un acto de provocación abierto, descarado” y no una manifestación de defensa de los derechos de las mujeres la movilización de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México por el Día Internacional de la Mujer, donde también una de las peticiones es que no llegue al poder una persona que atente contra la integridad de las mujeres.

Afirmó que fueron “muy pocas” las mujeres que se movilizaron y las que asistieron lo hicieron con “mucha falsedad, mucha hipocresía, mucha manipulación”. López Obrador consideró que la manifestación tuvo el propósito de debilitar a su gobierno.

Al mostrar fotografías de la manifestación por el día Internacional de la Mujer en el Zócalo afirmó: “Hasta da tristeza y avergüenza”, ante la imagen de las mujeres que prendieron fuego frente a la valla de policías que con escudos armaron un bloque para evitar que la protesta de mujeres llegara hasta Palacio Nacional.

Dijo que las policías se portaron muy bien “hubo un momento muy difícil, esas imágenes en donde están incendiando una parte de la valla para quitarla y se ve una persona con gasolina. Van a ver cómo con escudos son mujeres policías que están resistiendo”.

Explicó que lo ocurrido ayer en diversos puntos de la ciudad, durante la movilización fue una provocación ante una causa justa como la defensa del derecho de las mujeres y el derecho a la vida.

“Pero no se puede, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, fue un acto de provocación abierto, descarado, no fue una manifestación en el centro del Zócalo con un templete donde hablan las mujeres, pidiendo que se castigue el machismo o contra la muerte a las mujeres. Era martillo, marro, gasolina y fuego, eso fue lo que predominó, no sólo aquí sino en toda la marcha”.





|| Con información de EFE ||