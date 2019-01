Irán en el juego estratégico global

El embajador de la República Islámica de Irán en México, Mohammad Taghi Hosseini, habla en entrevista sobre la independencia energética de su país y el hecho inaceptable de que Estados Unidos no respete el Acuerdo P5+1 lo que pone en riesgo la estabilidad mundial al debilitar el Derecho Internacional y a la comunidad global

En su juego estratégico, las potencias resuelven el futuro de territorios, mercados y de las fuentes de energía. En ese tablero global la República Islámica de Irán figura como actor de innegable importancia geopolítica por su enorme potencial energético. De ahí que, tras la firma del Acuerdo P5+1 (entre Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia mas Alemania), esos Gobiernos pugnaban por levantar las sanciones. Para Occidente, eso significaba la apertura del fabuloso mercado iraní ( 81 mil 810 millones de habitantes y con el sitio 27 en la economía mundial) para inversionistas y corporaciones en todos los sectores.

Bajo el régimen del sha Mohammed Reza Pahlevi, el país persa representaba dos ventajas para Occidente: una, que desde ahí podía vigilar a la Unión Soviética, con la que comparte frontera, y la otra; tener una fuente de energía accesible. Tras la revolución islámica de 1979, que depondría al Sha, distintos gobiernos estadounidenses han intentado socavar a Irán para volver al pasado. Sólo Barack Obam, entendería que la confrontación era insuperable y por ello decidía negociar el acuerdo nuclear.

Al invocar supuestas amenazas de Irán, el pasado 9 de mayo el presidente de EU, Donald John Trump, retiraba a su país del Acuerdo P5+1 y reeditaba las sanciones contra Irán. Al dejar solos a sus aliados, el huésped de la Casa Blanca se aislaba e iba contra los intereses de las empresas estadounidenses que firmaban sustanciosos contratos con Teherán.

La República Islámica de Irán es un actor internacional interesante en todos los rubros. La historia y la naturaleza han obligado a ese Estado a desarrollar una visión geoestratégica, que se expresa en una política exterior que privilegia su relación con 15 países vecinos con los que mantiene un equilibrio interesante.

Adicionalmente, la influyente Revista Estadística de la Energía Mundial de British Petroleum (BP) ha revelado que el potencial gasífero de Irán es colosal. En su subsuelo yacen las primeras reservas de gas natural del planeta, estimadas en 33.5 billones de metros cúbicos (alrededor del 18 por ciento mundial) y muy superiores al potencial de Rusia y Qatar.

Hoy se afirma que la política exterior del nuevo gobierno mexicano se abre al mundo sin prejuicios, por tanto, no debiera ser indiferente al juego geopolítico que involucra la seguridad mundial. De ahí que sea momento de acercarse y conocer a esa economía emergente que, como la nuestra, también apuesta a su independencia energética. Para tal propósito el embajador Mohammad Taghi Hosseini, concede esta entrevista a la Organización Editorial Mexicana.





Experimentado diplomático, el embajador de la República Islámica de Irán en México ha sido subdirector del Departamento de Desarme y Asuntos de Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y consejero de la Misión Permanente de su país ante la Conferencia de Desarme en Ginebra, además es doctor en Ciencias Políticas y maestro en Relaciones Internacionales.





¿Qué significa el retiro de Estados Unidos del pacto nuclear (P5+1) de 2015?

Es lamentable que Trump quiera destruir el Acuerdo P5+1, pero no es el único, como sucede con el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP), el Acuerdo de Paris contra el Cambio Climático y el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). Esto es una catástrofe para Estados Unidos porque ¿quién le va a creer cuando afirma que se compromete con la paz, la seguridad o la vida?

Al retirarse, Estados Unidos no solo omite la importancia del Acuerdo, también pone en riesgo la estabilidad mundial al debilitar el Derecho Internacional y a la comunidad global. Ese acto demuestra que ningún conflicto con Estados Unidos puede ser resuelto por medio del diálogo o la mesa de negociaciones, ya que nosotros demostramos buena voluntad en la elaboración del Acuerdo como en su ejecución.

Por eso, es inaceptable que el presidente Trump no respete ese acuerdo avalado por todos. No sólo es inaceptable para Irán, sino para la comunidad internacional, pues la validez de todos los acuerdos se basa en la aceptación conjunta.

¿Qué otros actores internacionales participaron en ese Acuerdo?

La negociación del Acuerdo Integral de Acción Conjunta involucró a muchos políticos y expertos pues se trata de un acuerdo internacional, no sólo entre Irán y Estados Unidos, sino que también incluye a Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania.

Además, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó esa resolución por unanimidad y la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAIE) lo hizo en sus 13 reportes resultado de sus inspecciones en las que constataba que Irán cumple totalmente con su compromiso.





¿Cuál es el alcance real del Programa Nuclear iraní?

Nunca hemos pretendido construir el arma nuclear y lo sabe el mundo. Irán siempre se ha pronunciado por el uso pacífico de la energía nuclear. Busca desarrollar esa tecnología para que contribuya a la prosperidad del país, disponer de electricidad, equipos de diagnóstico clínico que prevengan enfermedades. Es el uso del átomo con fines pacíficos y así lo avalan organismos internacionales como la IAIE.

Cumplimos nuestras responsabilidades conforme el programa previsto por el Acuerdo y continuaremos en tanto veamos que se garantizan nuestros intereses. Si observamos que no es así, cambiaremos nuestra política. Estamos entre los pocos países que tenemos habilidades en la tecnología nuclear para fines pacíficos.

¿La actual situación puede interpretarse por la actitud hostil que Estados Unidos ha mantenido históricamente contra Irán?

Existe una profunda enemistad de Estados Unidos contra la República Islámica de Irán. En 1953 articularon la ‘Operación Ajax’,un golpe de Estado contra el primer ministro electo democráticamente, Mohammed Mosaddeq, que había nacionalizado el petróleo, y reinstalaron la dictadura del Sha.

En 1979 el pueblo iraní reaccionaba con la revolución y desde entonces Estados Unidos no ceja en su intención de deponer al gobierno iraní. Con estrategias militares de avanzada, organizaría un ataque aéreo cuyos integrantes cruzarían el desierto para invadir el país.

Sin embargo, fracasaron y eso ocasionaría un escándalo político de gran proporción en el gobierno de James Carter. Igual sucedió con el amplio apoyo que Estados Unidos daría al dictador iraquí, Saddam Hussein contra Irán. Por eso afirmo que no ha habido un acto de brutalidad que Estados Unidos no haya experimentado contra Irán; desde esos ataques hasta las sanciones





Y en ese marco de desencuentros, el presidente estadunidense a vuelto a imponer las sanciones ¿Qué interpretación da Teherán a esa medida?

Imponer nuevas sanciones es un acto que no tiene ninguna base bajo el derecho internacional y contra el mecanismo internacional que prevé el mismo Acuerdo. Es claro que no damos la bienvenida a esas sanciones. Sin embargo, ya las enfrentamos en el pasado y al basarnos en nuestro potencial, aprendimos a fortalecernos y desarrollar habilidades.

Investigaciones de algunos analistas sobre los efectos reales de las sanciones, afirman que las sanciones podrían dañar a la gente ordinaria pero no pueden influir en el cambio de políticas de un gobierno. De hecho, las sanciones han demostrado que no son herramientas útiles para promover la política estadunidense en Irán

Si Estados Unidos no aprecia bien su posición y no toma decisiones bien calculadas, creo que eso los llevará al fin de su hegemonía. No quiero decir que Irán lo hará, sino que los fenómenos políticos no son lineales.

Actualmente se avanza hacia la multipolaridad ¿Cuál considera que es el rol de Estados Unidos ante el mundo?

Es una verdad que Estados Unidos es una gran potencia, No tengo ninguna fobia hacia ese país ni contra el pueblo estadounidense; Sin embargo, afirmo que Estados Unidos ya no es una potencia absoluta.

Cabe destacar que los únicos resultados que ha alcanzado Estados Unidos con Irán han sido cuando nos ha tratado con respeto. No con actos brutales como los que intentaron por muchos años y no tuvieron éxito.