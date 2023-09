Guionistas de Hollywood reanudarán negociaciones para acuerdos justos con estudios

Representantes del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) y de los principales estudios de Hollywood reanudarán el miércoles las negociaciones contractuales para intentar poner fin a un paro laboral que ha interrumpido la producción durante más de cuatro meses.

En una nota dirigida a sus miembros el lunes, el WGA animó a sus guionistas a continuar con los piquetes frente a las oficinas de los estudios hasta que se alcance un acuerdo.

"Puede que no tengan noticias nuestras en los próximos días mientras negociamos, pero sepan que nuestro objetivo es conseguir un acuerdo justo para los guionistas lo antes posible", dijo el sindicato.

El WGA convocó un paro laboral en mayo al no poder llegar a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que representa a Netflix, Walt Disney, y otras grandes empresas de medios de comunicación.

Los guionistas buscan una mayor remuneración y protecciones respecto al uso de la inteligencia artificial.