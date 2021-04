Migración ensombrece 100 días de Joe Biden

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, cumplirá el próximo 30 de abril los primeros 100 días de gobierno encabezando una gestión complicada en la que intenta darle un giro a lo hecho en la administración anterior de Donald Trump.

“En los primeros 100 días, tomó un giro de 180 grados en la política norteamericana. Volvió a la Unión Europea, a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al Acuerdo de Paris. Ha hecho mucho. Claro, la situación estaba muy mal”, afirmó el doctor en Ciencias Políticas, Manuel Guedán, profesor jubilado de la Universidad de Alcalá de Henares.

Durante su participación en el webinar 100 días de administración Biden, organizado por el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (CASEDE), el académico español comentó además: “Estados Unidos con Biden y Europa vamos en la misma dirección: revalorizar el Estado para salir de la pandemia, como se hizo para salir de la II Guerra Mundial”.

“Joe Biden, juega en nuestro equipo europeo. En estos 100 días ha ido en la misma dirección que nosotros en el caso de la pandemia: más rápido y más lejos que la propia vacunación en Europa”.

En este encuentro virtual, académicos de Bogotá, como Ángela Buitrago; Mónica Serrano, del Colegio México; Guadalupe Correa, de la Universidad George Mason, en Arlington, Virginia; José María Ramos, de El Colegio de la Frontera Norte y Raúl Benítez, del Centro de Investigación sobre América del Norte (CISAN-UNAM), expusieron sus puntos de vista, sobre el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

La doctora Guadalupe Correa difirió de la opinión del catedrático español. “Yo no veo un cambio de 180 grados en la política norteamericana, más bien veo una continuidad en el tema migratorio, que es un problema bastante complejo. En estos 100 días, cobertura tras cobertura deja ver la complejidad. Tuve la oportunidad de viajar a Tijuana y ver también la problemática en Mexicali”, comentó la profesora de la Schar School de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, en Arlington, Virginia.

EU enfrenta actualmente una severa crisis en el cruce de indocumentados, principalmente por la llegada de menores de edad no acompañados, por lo que Correo opinó que “es muy delicado porque nos lleva a entender un poco mejor el tráfico de personas. La capacidad de actuación y la sofisticación de estos grupos de traficantes de personas, es impresionante. Cada vez hay más ofertas y posibilidad de estos grupos de traer migrantes”.

En América Central el tema de la pandemia y la situación económica más que otra cosa, abonan a la cuestión de la inseguridad y a que traigan tanta gente a la frontera con Estados Unidos, comentó.

Sostuvo que “la frontera no se va a abrir a las personas de acuerdo a la oferta y la demanda. Los espacios en los Estados Unidos no se van a abrir para todos. Muchas personas se quedan en México en una situación muy, muy complicada”.

En cuanto a los matices y ópticas, la especialista en migración, comentó que “hay en Estados Unidos un discurso más humano, con un cambio de lenguaje: ya no son migrantes indocumentados sino irregulares. Pero la realidad no ha cambiado. Biden no quiere abordar la situación migratoria con Órdenes Ejecutivas, sino con una reforma”, puntualizó.

Este muro que no es físico sino virtual, pero el muro se mantiene y beneficia a las redes de traficantes de personas.

Así, se refirió al problema de los menores migrantes sin acompañamiento. ¿Qué van a hacer estos muchachos que no hablan inglés? Podría ser una fuente de malestar. Es una problemática grave de la que no se habla y se tiene que considerar,.

Este cambio de 180 grados por lo menos en lo que significa en política migratoria no se ha dado, insistió.

Y Raúl Benitez, presidente de CASEDE afirmó que sí no hubiera sido por la pandemia que provocó una tremenda crisis económica y desempleo, quizás Donald Trump hubiera repetido en el gobierno. “Es una especulación, pero está en el escenario”, dijo.

Joe Biden está por la reconciliación con sectores sociales que siguen apoyando las políticas conservadoras de la anterior administración.

Y en su oportunidad, la doctora colombiana Ángela Buitrago, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que “hay que considerar el tema de la migración y que las políticas que Biden utiliza son para mejorar la situación. Es claro que el fenómeno de la pandemia ha multiplicado el número de personas que tratan de entrar a EU”.

Comentó: Ahora y desde hace algún tiempo, los centroamericanos buscan quedarse en territorio mexicano. La pandemia ha exacerbado esa migración que se quedaba en la frontera norte.

Afirmó: Nosotros le estamos cargando toda la responsabilidad a EU, pero la responsabilidad en este problema es compartida. Los países, generan políticas de expulsión, desagregación que provoca a sus poblaciones a desplazarse.

“Es muy fácil decir: EU tiene que atender a toda la población migrante. Y lo que ha logrado Biden por lo menos en estos 100 días es analizar y hacer predicciones por lo menos, de lo que se sabe públicamente, para ayudar en esos casos a los niños que mandan solos hasta la frontera”.

AUMENTAN DEPORTACIONES MEXICANOS

La doctora Mónica Serrano de El Colegio de México, coincidió que el efecto de la pandemia generó de nueva cuenta mil presiones de expulsión de personas de Estados Unidos: Es muy claro en este momento cuando 171 mil indocumentados que cruzaron de manera ilegal la frontera. Son cerca de 19 mil niños y 53 mil familias. Esta cifra detona ya presiones políticas para contener estos flujos.

Se estima que por lo menos 40% de los retornados podrían ser mexicanos y no solo centroamericanos como había sido en el pasado, subrayó.

Y por otro lado, las medidas que Biden ha tomado incluida la de permitir la entrada a los niños no acompañados, genera incentivos incluso perversos, que impulsan este tipo de migración con padres que toman la decisión de dejar ir a sus hijos solos con la expectativa o la esperanza de que pudieran encontrarse más adelante.

Sostuvo que “son realidades que van a pesar en los cálculos políticos de Biden en el momento en que enfrenten el nuevo ciclo electoral. En estas condiciones, lo que veremos nuevamente, es la historia que ha estado presente en las últimas décadas, una y otra vez: la posibilidad de considerar una reforma migratoria, otra oferta de Biden que en este caso se habla de 11 millones de indocumentados.

Y el profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, se refirió a la relación de EU con México, en concreto a la situación en la franja fronteriza, con estos matices:

“En el caso de la separación de familias, efectivamente, el presidente Biden dejó de lado la prohibición que planteó la pasada administración en el sentido de que no se podrían unir esas familias. Prueba de ello es que emitió una Orden Ejecutiva por la cual se iban a buscar a los padres de cerca de 540 hijos”.

Su embargo, hay un detalle muy importante: esas más de 170 mil personas que fueron detenidas en EU, se estima que por lo menos, un 30% eran familias. Y ahí entró un litigio, planteado por organizaciones de defensa de derechos humanos: Es un asunto que no se ha resuelto.

Consideró que en su opinión, “ha habido un cambio importante en relación con la pasada administración, incluso hay una nueva gestión migratoria que abona a una nueva visión: derechos humanos, derechos civiles, debido proceso y el tema de desarrollo”.