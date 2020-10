¿Qué pasaría si Trump queda incapacitado para gobernar EU?

Tras el anuncio de que Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo por Covid-19, resurge la incertidumbre sobre qué pasaría si el presidente de Estados Unidos no puede cumplir sus funciones.

De acuerdo con la 25 enmienda de la Constitución de EU, ya sea el presidente o el vicepresidente, con el apoyo de ocho funcionarios de su gabinete, deben informar por escrito a los líderes de las cámaras de Senadores y de Representantes en el Congreso.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En la misiva se solicitaría que, en este caso, el vicepresidente Mike Pence sea nombrado presidente interino.

Foto: AFP

La enmienda 25 fue adoptada por el Congreso estadounidense en 1967 tras el asesinato de John F. Kennedy, ya que no estaba claro el tema de la sucesión en caso de renuncia, juicio político o muerte del primer mandatario.

De acuerdo con la enmienda, si Donald Trump se viera incapacitado por un malestar físico agudo que le impidiera comunicarse pero le permitiera seguir con vida, el vicepresidente quedará a cargo hasta que el presidente se recupere.

En caso de que Mike Pence enfermara y tampoco pudiera gobernar, la Constitución le otorga el poder al presidente de la Cámara de Representantes, en este caso, la congresista demócrata Nancy Pelosi.

Foto: AFP

De acuerdo con el Washington Post, Trump tiene planeadas actividades oficiales y electorales para este viernes, mientras Mike Pence dio negativo en su prueba de Covid-19.

▶️ "Lo superaremos juntos", Trump y Melania dan positivo a Covid-19

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que esperan una pronta recuperación del mandatario pero no especificó qué tratamiento está recibiendo.

El presidente Trump, quien durante mucho tiempo minimizó la peligrosidad del Covid-19, anunció este viernes que dio positivo al virus.

Foto: AFP

Mark Meadows aseguró que el presidente tenía "síntomas leves" pero estaba de "buen humor".

El presidente "no solo está trabajando, (sino que) permanecerá trabajando, y soy optimista de que tendrá una recuperación muy rápida", dijo.

El diario The New York Times citó fuentes no identificadas que dijeron que Trump mostró síntomas leves en la recaudación de fondos del jueves por la noche en su club de golf en Nueva Jersey, cuando parecía somnoliento. Una fuente dijo al diario que tenía síntomas similares a los de un resfriado.

Foto: AFP

A sus 74 años, Trump tiene "un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave" debido al Covid-19, según la agencia de salud estadounidense CDC.

Trump será monitoreado de cerca ante la amplia gama de síntomas que presenta el Covid-19, que incluyen fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor muscular y dolor de cabeza.

▶️ Líderes del mundo y OMS desean pronta recuperación a Trump por Covid-19

Se desconoce cómo se contagió Trump, pero el presidente no ha seguido los consejos médicos durante la campaña electoral: rara vez usa cubrebocas en público y a menudo se reunía y hablaba con grandes grupos de personas.

Foto: AFP

Las campanas de alarma de la Casa Blanca empezaron a sonar cuando Hope Hicks dio positivo al virus. Ella es una figura central en el círculo íntimo de Trump y viajó con él varias veces durante la última semana.

Hicks también participó de cerca en los preparativos para el debate del martes contra Joe Biden, el rival demócrata de Trump.

En el evento televisado, muchos de los invitados de Trump no usaron cubrebocas Después del diagnóstico de Hicks, Trump sugirió que era difícil para él distanciarse de sus guardaespaldas y del personal que lo rodeaba.

|| Con información de AFP ||