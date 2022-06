La niña del Napalm: la fotografía que convirtió a Kim Phuc en símbolo y prisionera

La guerra de Vietnam es probablemente una de las cruces más pesadas que carga Estados Unidos de su historia bélica, debido a la brutalidad que quedó retratada en la fotografía de Kim Phuc, conocida a nivel mundial como la niña del Napalm.

En los años 70, la fotografía tomada por Nick Ut, periodista de Associated Press, de una niña corriendo tras ser alcanzada por una bomba de Napalm en Vietnam jugó un papel fundamental para terminar con la guerra contra Estados Unidos; sin embargo, su protagonista posteriormente se convirtió en una víctima de su propio país.

El 8 de junio de 1972 el ejército estadounidense bombardeó Trang Bang, la aldea vietnamita donde Phuc vivía con su familia. Aquel día, hace 50 años, tanto ella como sus hermanos y primos sufrieron en la piel los estragos del Napalm, un combustible que arde por más tiempo y a temperaturas más altas que la gasolina convencional.

En ese momento, Nick Ut retrató el rictus y la súplica de una niña que corría delante de un par de soldados, agobiada por la abrasión del combustible.

Según escribió Phuc este 8 de junio en The New York Times, el fotógrafo de AP bajó la cámara después de capturar la imagen y la envolvió en un cobertor para llevarla a recibir atención médica.

"Nick no solo me cambió la vida para siempre con esa fotografía inolvidable, también me la salvó", escribió la mujer que se convirtió en símbolo del horror de la guerra en Vietnam.

Pero esta foto, que la posicionó como un referente de la lucha contra los conflictos armados, años más tarde la convirtió casi en una presa del régimen que llegó al poder tras la retirada de EU.

Tras sobrevivir milagrosamente a las quemaduras en el 65 por ciento de su cuerpo, Phuc continuó con su vida en Trang Bang, marcada ahora por la escasez.

Con todo, a los 19 años comenzó a estudiar medicina para cumplir su sueño de convertirse en médico. Pero tuvo que abandonar la idea cuando los nuevos dirigentes del país la reconocieron y se convirtió en un arma de propaganda contra EU.

Por esto tuvo que dejar sus estudios para guiar a extranjeros por su aldea y mostrarles las cicatrices que quedaron "en el lugar del crimen".

No obstante, tenía que limitar su discurso a las culpas estadounidenses, no podía hablar de la precariedad económica que vivía el país en ese momento, tenía que mostrar un Vietnam optimista.

El retrato de ese Vietnam optimista, acosado por los estragos de la guerra, volvió casi una prisionera a Phuc, que abandonó los estudios por problemas de salud, según la versión que se vio obligada a ofrecer ante los medios.

Desesperada al ver que su vida no estaba en sus manos, pidió ayuda al primer ministro de entonces, Pham Van Dong, un hombre cuyo poder iba menguando pero que, por la amistad que se formó entre ellos, la ayudó a viajar a Cuba en 1986 para estudiar español y farmacología.

Sin embargo, Phuc sabía que esta pausa en el Caribe no duraría para siempre y que "una vez de vuelta en Vietnam estaría más firmemente sujeta por el régimen", según cuenta

"Se dijo a sí misma que 'ellos' tomarían las decisiones en su vida, antes de que ella misma las conociera, si es que las llegaba a conocer", cuenta la escritora en su libro, para cuya preparación entrevistó a Phuc durante decenas de horas.

En Cuba, Phuc se casó con su novio, Toan, un joven vietnamita al que conoció allí y consiguió que las autoridades les permitieran viajar a Moscú para su luna de miel, un viaje que se convirtió en la llave para escapar del país.

Durante una escala técnica en Canadá para regresar a Cuba, vio la oportunidad y pidió asilo político junto a Toan, un paso previo a la ciudadanía de la que hoy disfruta.

Más allá de la fotografía

A 50 años del suceso que marcó su vida, Kim Phuc escribe en NYT que la fotografía que le dio la vuelta al mundo fue percibida por ella como un nuevo estigma que llevaba a cuestas.

“Soy una niña. Estoy desnuda. ¿Por qué tomó esa foto? ¿Por qué mis padres no me protegieron? ¿Por qué publicó esa foto? ¿Por qué soy la única que está desnuda, mientras que mis hermanos y mis primos sí traen ropa puesta?”, son las preguntas que una lejana Kim Phuc le hacía ese niña del Napalm.

Por esa foto, en los años 80 tuvo contacto con una larga lista de personalidades políticas y medios de comunicación, que, según sus palabras, buscaban un significado en el retrato de aquella niña que corría desnuda.

"No somos símbolos, somos humanos. Debemos encontrar trabajo, amor, comunidades que nos acepten, lugares para aprender y nutrirnos", sostiene Phuc, que recuerda haber sido excluida de su entorno, mientras sufría la lastima que otras personas sentían hacia ella.

En esa misma década, la Convención de las Naciones Unidas prohibió el uso de armas incendiarias, particularmente el Napalm, que también se considera un arma química.

A pesar de todo, Kim Phuc consiguió separarse de aquella niña que está grabada para siempre en la fotografía, que le valió a Nick Ut el Pulitzer, para convertirse en una de las voces más representativas contra los conflictos armados alrededor del mundo. Tanto que desde 1997 es embajadora de buena voluntad para la UNESCO.

Por otro lado, la fotografía de Nick Ut ha causado polémica en años recientes, luego de que Facebook eliminara una publicación del diario noruego Aftenposten, el más grande del país, en la que se mostraba a La niña del Napalm, debido a las políticas de desnudos en la red social, más aun tratándose de una niña.

Esta decisión fue duramente criticada, llegando incluso a una carta abierta por parte de la Primera Ministra Erna Solberg hacia Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, la cual acompañó con la fotografía de la primera plana del diario que había sido retirada de la red.

La red social respondió que estaban tratando de encontrar un punto medio entre las imágenes violentas y el contenido gráfico con un valor histórico que transgrede sus normas. No obstante, la publicación de Solberg con la imagen también fue eliminada.