Se dan el lujo de tomarse una noche libre: Kushner sobre boicot contra racismo en NBA

Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ironizó sobre los jugadores de basquetbol de la NBA que "se dan el lujo" de protestar contra el racismo y la brutalidad policial con un boicot a la competencia.

"Los jugadores en la NBA... ellos pueden darse el lujo de tomarse, tu sabes, una noche libre del trabajo", dijo Kushner en una entrevista con el sitio web Politico, sobre la reacción de los deportistas ante un nuevo caso de aparente brutalidad policial. "La mayor parte de los estadounidenses no pueden permitirse por sus finanzas el lujo de hacer eso", agregó el consejero de Donald Trump.

El histórico boicot a los partidos del torneo de la principal liga de basquetbol profesional de Estados Unidos, que obligó a suspender toda la jornada y puso en jaque la continuidad de los playoffs, surge tras el caso de Jacob Blake.

El domingo, este afroestadounidense de 29 años resultó gravemente herido por los disparos de un oficial, a quemarropa y por la espalda, cuando entraba a su vehículo, ante la mirada de sus tres hijos, cerca de Milwaukee, en el estado de Wisconsin.

"Me parece que es bonito que estén defendiendo esta causa, pero me gustaría verlos moverse para encontrar una solución concreta", dijo Kushner.

El caso de Blake volvió a encender las protestas callejeras contra el racismo y la brutalidad policial que se habían extendido a ciudades en todo Estados Unidos tras la muerte en mayo de George Floyd, un afroestadounidense que falleció asfixiado por un policía blanco en Minnesota.

Los Milwaukee Bucks fueron los primeros en boicotear la jornada al no presentarse en la pista de Disney World, en Florida, para el quinto partido de su serie de primera ronda ante los Orlando Magic.

Esta negativa precipitó, en una reacción en cadena, que los otros equipos que debían jugar el miércoles también se plantaran, forzando el aplazamiento de los partidos entre los Houston Rockets y Oklahoma City Thunder, y entre Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers.

"Exigimos un cambio. Estamos hartos de esto", escribió en Twitter LeBron James, poco después dela decisión de los Bucks.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

Cuando se le señaló a Kushner que James había iniciado personalmente varias iniciativas para enfrentar el asunto, el consejero del presidente respondió que estaba listo para trabajar junto a él.

"Si LeBron James se pone en contacto con la Casa Blanca y nosotros nos ponemos en contacto con él, estamos felices de hablar con él y decirle 'Mira, pongámonos de acuerdo en lo que queremos conseguir'", dijo Kushner. "Hoy me pondré en contacto con él", agregó.

"Creo que la protesta pacífica tiene lugar e importancia", argumentó Kushner. Y añadió: "No se mejora, tú sabes, la equidad económica mediante protestas y quemando tiendas".