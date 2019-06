Si no hay acuerdo mañana, aranceles comenzarán el lunes: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que este jueves se reanudarán las conversaciones con México, pero con el entendimiento de que, si no se llega a un acuerdo, los aranceles en el nivel 5A comenzarán el lunes, con aumentos mensuales según la programación, hasta llegar a 25% a fines de año.

“Cuanto más altas sean las tarifas, mayor será el número de empresas que se trasladarán de vuelta a los Estados Unidos”.

....talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019

Previo a esta declaración en Twitter, Trump publicó también que las discusiones sobre migración habían terminado por el día de hoy y destacó que “se está progresando, pero no lo suficiente”.

Asimismo el primer mandatario señaló que “los arrestos fronterizos de mayo son de 133 mil, debido a que México y los demócratas en el Congreso se niegan a ceder ante la reforma migratoria”.

Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019

Tras la reunión de la comitiva de México con representantes de Estados Unidos, la NBC News dio a conocer que no se alcanzó un acuerdo sobre las medidas arancelarias que anunció el presidente Donald Trump a importaciones mexicanas.

Previo a los resultados de este encuentro, el gobierno de México aseguró que se preparaba para una represalia si la próxima semana le imponen los aranceles.