Tiroteo en Washington deja al menos dos fallecidos y tres heridos

Dos personas fallecieron este miércoles y otras tres resultaron heridas en un tiroteo en el noroeste de Washington, que según la Policía se produjo en una zona conocida por ser "un mercado de droga al aire libre".



Las cinco víctimas, todas ellas adultas, estaban a las puertas de una residencia para personas de la tercera edad, pero todavía no se sabe si vivían allí o solo estaban en el lugar.

La información preliminar facilitada por las fuerzas del orden apunta que en total se lanzaron siete disparos y que hubo dos agresores. Llegaron en una camioneta negra y se bajaron momentáneamente para disparar a esa gente.

🚨HAVE YOU SEEN THIS VEHICLE?🚨



MPD is seeking assistance in locating this suspect vehicle in connection to the shooting that just occurred in the unit block of O Street, NW.



Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 pic.twitter.com/1srKmPEIS8 — DC Police Department (@DCPoliceDept) August 24, 2022

El sitio de los hechos está situado cerca de un colegio de primaria, que empezó hoy sus clases, aunque con la presencia de pocos alumnos, y que en un primer momento fue confinado, pero reabierto poco después.



"Era la hora de salida cuando escuchamos los disparos. Salimos corriendo como locos, los padres, porque estamos esperando a nuestros hijos. La escuela cerró. Nosotros no podíamos entrar ni ellos salir", contó a Efe la salvadoreña Cristela Abrego.



Sus hijos van a segundo y cuarto de primaria. "Es un caos, es horrible, porque está pasando muy continuo. Fue justo atrás de la escuela. Hoy el primer día. Imagínese cómo estamos. Yo, orando, pidiéndole a Dios que me los proteja", dijo.

En lo que va de año, según la Policía Metropolitana, se han registrado 136 homicidios, un 4 por ciento más que en 2021. Los asaltos con "armas peligrosas" han caído un 11 por ciento, hasta los 907, y los robos han aumentado un 17 por ciento, hasta los mil 373.