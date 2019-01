Situación en frontera de EU con México es una "crisis creciente"; Trump mantiene cierre de gobierno

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este martes que hay una creciente crisis en la frontera entre Estados Unidos con México, en una intervención solemne desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, la primera desde su llegada al poder.

"Hay una creciente crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur", dijo Trump, que pidió en el mismo discurso 5 mil 700 millones de dólares para construir una barrera de acero, en un momento en que el gobierno está parcialmente cerrado por una parálisis presupuestaria.

No se construyen muros porque se odia a la gente del exterior sino porque se ama a la gente del interior.

Revive aquí el mensaje del presidente Trump

"Mis queridos estadounidenses, hoy les hablo porque hay una crisis humanitaria y de seguridad creciente en nuestra frontera sur", dijo Trump en un discurso dirigido a los ciudadanos en un horario de máxima audiencia.

Una vez concluido el discurso presidencial el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, quienes habían exigido el "mismo tiempo al aire", respondieron a las declaraciones del jefe de Estado y le exigieron que reabra la Administración.

Trump se dirigió al país en el día 18 del tercer cierre parcial administrativo que enfrenta su Gobierno y que no da visos de solucionarse con los demócratas y republicanos inamovibles en sus posturas respecto al muro fronterizo.

Este cese parcial de actividades administrativas es el segundo más largo en Estados Unidos desde 1976, después del que afrontó entre el 16 de diciembre de 1995 y el 6 de enero de 1996 el entonces presidente Bill Clinton.

#EnVivo Donald Trump [@realDonaldTrump] realiza un recuento de personas asesinadas y robadas por inmigrantes ilegales. "Cuánta más sangre estadounidense debemos derramar antes de que el Congreso llegue a un acuerdo" https://t.co/enoBIpgQwL pic.twitter.com/cKhDEYSdqY — El Sol de México (@elsolde_mexico) 9 de enero de 2019

Pese a las continuas afirmaciones de Trump sobre la crisis fronteriza que vive Estados Unidos actualmente, el número de personas que han sido detenidas en el linde con México ha disminuido drásticamente en las últimas décadas.

En el año 2000, 1.6 millones de personas fueron detenidas tratando de cruzar la frontera sur hacia Estados Unidos, una cifra que cayó hasta menos de 400.000 en 2018, de acuerdo a datos oficiales.

La retórica contra la inmigración ilegal de Trump surgió efecto en su primer año de mandato, en 2017, cuando unas 310.000 personas fueron arrestadas por cruzar ilegalmente la frontera, registrando un mínimo.

La alocución presidencial estuvo precedida por la incertidumbre sobre la posibilidad de que Trump declarara la emergencia nacional, mecanismo que le permitiría utilizar fondos militares en la construcción de la barrera fronteriza.

Stormy Daniels ofrece programación "alternativa"

Mientras el presidente Trump ofreció su primer discurso televisado desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, la polémica estrella porno Stormy Daniels presentó su propio programa para las personas que desean ver algo distinto, y así invitó a sus seguidores.

"Si estás buscando algo que valga la pena ver remotamente esta noche a las 9 pm, estaré doblando la ropa vestida en mi ropa interior durante 8 minutos en Instagram en vivo", escribió Daniels en su cuenta de la red Twitter.

If you're looking for anything even remotely worth watching tonight at 9pm EST, I will be folding laundry in my underwear for 8 minutes on Instagram live. https://t.co/GhMowscZMP — Stormy Daniels (@StormyDaniels) 8 de enero de 2019





Entérate:

-¿Hay desabasto de gasolina en la CDMX? Esto es lo que sabemos

-Operativo en Pemex no calculó desabasto

-Esta es la manguera huachicolera encontrada dentro de refinería en Guanajuato