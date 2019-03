Alcalde de Villagrán niega vínculos con Hugo Estefanía y cártel de Santa Rosa de Lima

El alcalde de Villagrán, Guanajuato, Juan Lara Medina negó cualquier vínculo o relación con el ex edil de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy y un integrante del cártel de Santa Rosa de Lima.

Este martes, el alcalde de Villagrán se dio encerrona en Palacio Municipal con su tesorero, su secretario particular y el director de Obra Pública, quienes en compañía de abogados determinaron no dar ninguna postura ante los medios con respecto a la llamada que sostuvo el ex alcalde de Cortazar Hugo Estefanía con un presunto miembro del cartel Santa Rosa de Lima y sobrino de Juan Lara, en la que salió a relucir su nombre y el de otros servidores públicos y funcionarios

Por lo que a través de un comunicado, Lara medina afirmó que la única vez que ha coincidido con Estefanía Monroy fue el día 21 de septiembre del 2018, en el Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, "en donde después de saludarme me externo la felicitación como presidente electo, siendo éste el único tema abordado y no volviendo a tener ningún tipo comunicación con él hasta el día de hoy."