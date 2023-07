Abuelos piden que autoridades regresen al menor tras agresión en kínder de Cuautitlán Izcalli

Los padres de la pareja que agredió a una maestra y a una empleada del Jardín de Niños "Frida Kahlo", ubicado en Cuautitlán Izcalli, exigen a la Fiscalía del Estado de México les entreguen al menor, Cristopher de tres años de edad a quien no han podido ver.

"No nos dan ningún informe. Lo dejaron ahí, lo subieron a las escaleras y de ahí no nos dejaron verlo. Es sólo un niño de tres años y no sé nada de él. El niño se despertó llorando, yo quería saber en qué estado estaba, si lo tenían en una camita algo, no sé, no me dejan pasar", comentó Cecilia Espinoza, abuela materna del menor.

Aseguraron que al menor lo tienen incomunicado, y que no saben nada de su estado de salud y dónde duerme.

Relataron que el día de la detención de sus hijos, el niño fue arrebatado de las manos de un tío abuelo, asimismo dijeron la forma en las autoridades realizan la investigación "pareciera que el niño es el culpable".

"Aquí pareciera que el niño es el culpable desde el momento que se lo arrebataron al tío abuelo de los brazos, yo tengo entendido cuando se detiene a una mujer con niños se lleva hasta que llega un familiar a recoger al menor, en este caso se lo arrebataron al tío abuelo y de esto ya no sabemos, estoy confundido porque aquí el niño está incomunicado. La verdad ya estoy muy confundido por qué pareciera que el niño es el que cometió algo", aseguraron.

Cabe recordar que el pasado lunes Jesús "N" y Laura "N", acudieron al Jardín de Niños "Frida Kahlo" acompañados de su hijo Cristopher de tres años, dónde agredieron y presuntamente encañonaron a una maestra y una empleada del kínder, debido a qué supuestamente el menor había sido agredido en dicha institución.

Derivado de ello, la maestra y la empleada levantaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado de México, un día después la pareja presuntamente se entregó y fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Los abuelos del menor añadieron que la forma de actuar de la pareja no fue la correcta, sin embargo, dijeron que sí tienen que pagar por lo que hicieron.

"Las formas como mi familia, mi hijo y mi nuera hicieron las cosas, no se debieron haber hecho, lo sabemos, sin embargo, ellos están pagando, están llevando conforme a proceso lo que ellos tengan que pagar como ustedes ya lo están viendo, lo están pagando y si lo tienen que pagar con más tiempo lo tienen que pagar", comentaron.

Mariana Rodríguez, abuela paterna del menor comentó que le pidieron documentación, realizaron un estudio socioeconómico y la visitaron en su domicilio para ver si es apta para tener la patria potestad del Cristopher.

Aseguró que la licenciada del DIF de nombre Alejandra, le afirmó que si era apta para tener al menor.

"Ellos me dieron el veredicto que ya había pasado todo, me dijo la licenciada Alejandra muy amable, fue la que me hizo los estudios, me dijo usted está apta para tener al niño", describió.

"Después de que recibieron toda la documentación, la entregaron la Centro de Justicia para Menores de Cuautitlán Izcalli, por qué a mí me consta que entregaron ya todo hasta estudio socioeconómico ya la habíamos pasado también yo vi cuando se lo entregaron con fotografías de mi casa para ver si estaba apta para tener al niño", explicó.

Sin embargo, le pidieron el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, para que puedan ver al niño.

"Le pedimos al presidente y al gobernador que nos apoye y nos ayude precisamente antes de hacer otra cosa, que piensen que es un menor de edad, él nada tiene que ver", indicaron.

Foto: Claudia Terrón | El Sol de Toluca

Por último, señalaron que por el momento se mantiene en pláticas con sus abogados para ver si levantan una denuncia por tener incomunicado al menor y no dejarlo ver.

De acuerdo a datos proporcionados por las autoridades al parecer, al darse a conocer los lamentables hechos se sumaron un par de denuncias más por agresiones contra Jesús “N” , la de un vecino del hombre y una mujer.

Será la tarde de este jueves cuando se detienen la situación jurídica de la pareja agresora.

