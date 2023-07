Sólo quiero que la hallen con bien: hijos de Catalina Vargas piden aparición de la madre buscadora

Desorden en su vivienda, ropa tirada y todos sus pocos artículos de valor intactos. Así fue como los hijos de Catalina Vargas, localizaron el cuarto en el que rentaba y vivía desde hace unas tres semanas.

Catalina es una mujer valiente. Una madre buscadora de quien nadie sabía nada hasta este miércoles, cuando la noticia de su desaparición fue dada a conocer por las autoridades y entonces toda la sociedad guanajuatense supo de ella.

Ella, de 60 años de edad, forma parte del Colectivo Unidos por los desaparecidos de León, desde hace un año, con la esperanza de encontrar a su hijo Luis Antonio.

Su historia

Catalina tuvo una infancia y juventud difíciles. La falta de oportunidades y problemas económicos, le obligaron a trabajar desde temprana edad como empleada doméstica. Ella laboraba en varias viviendas.

Posteriormente se casó y tuvo siete hijos, cinco hombres y dos mujeres. El destino la llevó a separarse de su marido, pero continuar trabajando para mantener a ella y a sus hijos.

Al paso del tiempo sus hijos se casaron y ella vivía sola, pero siempre en comunicación con sus ellos a quienes visitaba muy seguido. Rentaba un pequeño cuarto en la colonia San Felipe de Jesús.

El golpe más duro de su vida

El 1 de enero de 2020, en plena celebración de año nuevo, la vida de Catalina cambió para siempre. El segundo de sus hijos desapareció y desde entonces nada se supo de él.

La mujer es vista por sus hijos como una madre abnegada y una abuela amorosa para sus 16 nietos. Le gustaba tejer y siempre buscaba alguna ocupación para estar activa. Siempre sonreía, pero desde que no tuvo más razón de su hijo, su semblante cambió.

Ese enero de 2020, su hijo Luis Antonio Rodríguez Vargas, quien vendía calzado, salió de la vivienda pero no dijo a dónde iba. Nunca regresó.

En su afán por encontrarlo, Catalina se unió al colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, pero debido a su necesidad económica y la falta de permiso que le daban sus patrones, no acudía a todas las búsquedas, por lo que una de sus hijas, la representaba en sus compromisos con el grupo de madres buscadoras, tanto en León como en otros municipios del estado. Hasta ahora no han encontrado a Luis.

Víctima de robo

Catalina rentaba un pequeño cuarto en la colonia San Felipe de Jesús. Un día del mes de junio, salió a trabajar y al regresar, encontró su espacio vacío. Los amantes de lo ajeno le robaron lo poco que tenía y ningún vecino se dio cuenta de nada.

Por ello decidió salir a buscar otro lugar y encontró un cuarto similar, en renta en la colonia Presidentes de México, sobre la calle Lázaro Cárdenas. Hace unas tres semanas aproximadamente.

El lunes 17 de julio, fue a visitar a una de sus hijas. Se despidió de ella y acudió a ver a otra hija. Horas después, también se despidió y le dijo "ya me voy, no sea que me vayan a robar otra vez".

Cerca de las 14:00 horas, Catalina llamó a una de sus hijas y llorando les informó: "Este no me quiere dejar pasar por mi ropa, dice que les debo dinero". Ella colgó y desde ese momento se perdió toda comunicación.

Una de sus amigas, integrante del colectivo acudió a buscarla y no la encontró. Más tarde fueron sus hijas y encontraron a dos hombres, quienes dijeron no haberla visto.

Las hijas de Catalina ingresaron a la vivienda y encontraron el cuarto cerrado con candado. Al día siguiente regresaron y forzaron la entrada donde encontraron la ropa tirada, por lo que tomaron sus papeles oficiales y se retiraron del lugar. Todos sus hijos han rendido su declaración a la Fiscalía y piden que sea localizada pronto. El miércoles comenzó en redes sociales la campaña masiva en su búsqueda.

Los hijos de Catalina, solicitaron no hacer públicos sus nombres y domicilios por su propia seguridad.

"Yo solo quiero que encuentren bien a mi mamá. Ella no se metía con nadie, solo buscaba a su hijo y a pesar de su necesidad nunca robó ni afecto a alguien", dijo la hija de Catalina.

Otros casos de buscadores guanajuatenses

Los colectivos de búsqueda han reiterado en diversas ocasiones que no buscan culpables, sólo desean recuperar a sus familiares, de ser posible con vida. En su lucha, tres guanajuatenses han perdido la vida.

Familia Barajas Piña

Francisco Javier, dejó de lado sus actividades como abogado para buscar a su hermana Lupita, maestra desaparecida en febrero de 2020 en el centro de Salvatierra y a quien encontró el 19 de febrero de 2021, después de un año de búsqueda, de varias fosas localizadas, de decenas de cadáveres encontrados. “Ya encontré mi corazón, ahora busco a sus desaparecidos, por eso estoy aquí para ayudarlos en sus búsquedas”, público en redes sociales Francisco.

Francisco, fue integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda en Guanajuato. Lamentablemente, la tragedia volvió a llamar a la puerta de los Barajas Piña y cimbró en las más sensibles fibras de la sociedad, pues el 29 de mayo de 2021, el joven abogado fue asesinado a unas cuadras de su casa.

Familia Cardona Zavala

La casa de la familia Cardona Zavala, ha sido escenario de homicidios, lesiones y una desaparición forzada. El recuento es de un joven desaparecido en 2019; dos personas asesinadas y dos hombres heridos. Para ninguno de ellos ha llegado la justicia.

La historia pública de la familia, comenzó el 23 de diciembre de 2019, cuando hombres armados llegaron al sitio y sacaron por la fuerza a Yatziri Misael de tan sólo 16 años. Siendo esta la última vez que lo vieron. Al no tener noticias de él, su madre María del Rosario de 43 años, comenzó con la búsqueda de su menor hijo.

El 15 de octubre de 2020, la mujer fue a buscar a su hijo a un presunto punto de venta de droga en el Barrio de El Coecillo, donde le dijeron que lo habían visto, pero no lo encontró.

Al día siguiente, cerca de las 7:00 horas de ese viernes, algunos sujetos tocaron a la puerta, Rosario atendió al llamado y al abrir, le dispararon. Ella fue llevada al Hospital Pediátrico de León, pero murió al ser intervenida.

El último caso que puso en los ojos de la sociedad a la familia de la buscadora, ocurrió a las 17:03 horas del lunes 27 de junio del 2022., cuando sujetos armados ingresaron al domicilio y comenzaron a disparar en contra de los tres hombres identificados como Jorge Ulises, Juan José y Jorge Arturo, de 27, 42 y 45 años de edad respectivamente.

Los dos primeros, son hijo y esposo de María del Rosario, el otro es un conocido de la familia. Jorge Ulises alias “El Güero”, murió en el mismo hospital que su madre y los otros dos hombres resultaron lesionados.

Teresa Magueyal

El último caso es el de Teresa Magueyal, quien desde el 6 de abril de 2020 buscaba a su hijo José Luis Apaseo.

La tarde del 3 de mayo de este 2023, Tere salió de su casa en su bicicleta y al circular por la calle Melchor Ocampo, junto al jardín de niños de San Miguel Octopan en Celaya, fue asesinada a balazos por dos motociclistas.

