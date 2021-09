Temen al CJNG; en Tepalcatepec, Michoacán, piden ayuda

TEPALCATEPEC. “Lo que pedimos es que el Gobierno nos ayude, que por lo menos no nos quiten a la Guardia Nacional porque no nos corresponde a nosotros defendernos”, dijo Juana Reyes, activista e exintegrante de las Autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, ante el temor de una incursión total del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en ese municipio de la Tierra Caliente.

En entrevista para El Sol de Morelia, Reyes explica que existe el temor de que el CJNG tome la cabecera municipal luego de los recientes enfrentamientos en ese lugar y del asesinato de cinco hombres en la ranchería La Estanzuela.

Sociedad Enfrentamiento entre Guardia Nacional y CJNG deja dos elementos heridos

Afirmó que en la cabecera municipal ya no tienen capacidad para recibir a los desplazados de las rancherías y la zona rural del municipio que se han visto obligados a abandonar sus casas, su ganado y lo poco que poseían por temor a las constantes balaceras.

“Es una situación de emergencia, ya no tenemos capacidad para recibirlos, se han habilitado escuelas, bodegas, parques. Es una situación económica y social dramática, porque los obligaron a abandonar su ganado, no tienen ingresos y solo viven de lo que puedan mandar sus parientes en Estados Unidos”, comentó la activista, quien no duda en calificar de “psicosis social” lo que se está viviendo.

Al menos ocho mil que vivían en rancherías se han desplazado a la zona urbana de la cabecera municipal.

La exautodefensa dijo que los últimos 50 días han sido de terror para los pobladores de todo el municipio con ataques del CJNG durante la madrugada y por la noche. “Ya hemos visto los videos que sacan y aseguran que vienen por todo el pueblo, estamos en espera de lo que pueda suceder en los próximos días”.

El peligro más latente es en la cabecera de Tepalcatepec, pues prácticamente es el territorio pendiente de invadir por parte del grupo delictivo, señaló la entrevistada, quien agregó que son 22 rancherías las que ya fueron tomadas por esa organización, lo que ha provocado un éxodo masivo a la zona más urbanizada.

Juana Reyes dijo que la última frontera es Plaza Vieja, entre un río que cruza al poblado y ahí se mantiene el cerco, con la presencia de la Guardia Nacional y que del otro lado está La Estanzuela, donde se dio el más reciente enfrentamiento.

“El Ejército está a cargo de eso y a nosotros sólo nos resta orar para que los de Jalisco no los brinquen, pues si eso sucede sería inminente su entrada a Tepalcatepec, ya que se espera que puedan llegar con más poderío bélico”.

“Hasta ahora, la población civil hace el máximo esfuerzo por protegerse, se atrinchera en sus hogares y evita salir si no es necesario pues las balas perdidas e incluso las granadas lanzadas desde drones son un peligro latente”, relató la exautodefensa.

Apenas el pasado 3 de septiembre, la alcaldesa Martha Mendoza Mendoza, que recién asumió el cargo, reconoció que recibió un auténtico “estado fallido, en franco terrorismo, bajo una guerra cibernética con drones y granadas de fragmentación contra la gente inocente”.

A través de un escrito, que circuló en redes sociales, la alcaldesa dio cuenta de las condiciones adversas que enfrentan los pobladores, quienes están en medio de las confrontaciones de los distintos grupos delincuenciales.

Mendoza Mendoza dijo que estaban “muy fuertes los enfrentamientos” y lo más importante es salvaguardar a los niños de los ranchitos de Tepalcatepec”.

Al respecto, Juana Reyes añadió que los integrantes del Cabildo han hecho llamados de auxilio, sobre todo al Gobierno federal, pues en lo que respecta a las autoridades estatales no esperan mucho.

“Ellos ya van de salida y esto es un caos, lo que nos interesa es que la Federación mande a personal que verifique lo que está pasando aquí; ya lo demostraron con nuestros cinco compañeros… esto se podría convertir en un baño de sangre”, reclamó.

Juana Reyes afirmó que las víctimas del pasado jueves eran conocidos trabajadores de tabiqueras.

“Las cinco personas asesinadas eran de este pueblo; se ofrecieron a estar en las barricadas y dieron su vida por nosotros, por darnos protección”.

Tepalcatepec es un municipio de 24 mil habitantes con alrededor de 10 mil viven en la cabecera municipal, a los que se suman ocho mil desplazados de localidades como Loma Blanca, Taixtán, Caracuato, Los Horcones, La Romera, El Bejuco, Plaza Vieja y La Limonera.

En cada una de ellas hay unos 800 o mil habitantes, pero hay otros ranchos familiares que de igual forma han visto cómo sus moradores son desplazados bajo amenazas.

Aunque Juana Reyes lleva nueve años en grupos de autodefensas, dice que desde 2019 el ambiente cambió por completo con las incursiones de los grupos delincuenciales.