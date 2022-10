Ajo y Agua | Mediocridad de muchos directivos afecta a la Liga MX

La Liga mexicana está hecha de tal manera que 12 equipos tienen posibilidades de alcanzar el título, lo que es una injusticia deportiva en cuanto a la regularidad se refiere.

Antes eran los ocho primeros lugares los que disputaban la Liguilla del futbol mexicano, pero ahora hay una extensión de 12, con el repechaje. Si realmente se quiere ser un futbol importante, de los mejores del mundo, se tiene que copiar lo que hacen en otras Ligas, como la española o la inglesa, en las que el campeón es el que haga más puntos.

Este tipo de decisiones beneficia sólo a unos cuantos equipos para que ganen mucho dinero.

El problema es que se debilita lo deportivo y se ve reflejado en falta de logros importantes a nivel internacional.

Y es que ya no se está en torneos donde se podría tener roce importante como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana o la Copa América a nivel de selecciones nacionales. No son todos, pero hay directivos mediocres que sólo les interesa lo económico. Cuando estemos los que sabemos, conocemos y vivimos del y para el futbol mexicano, la situación cambiará porque tomaremos decisiones que ayuden al crecimiento deportivo.

Si siguen por el mismo camino que hasta ahora, se mantendrá la mediocridad y el conformismo de las personas que quieren únicamente el dinero y no les interesa lo deportivo.

Con la final en puerta entre Pachuca y el Toluca, nos podemos dar cuenta que cualquiera puede ser campeón, pero no importa tanto quien sea el monarca, lo que interesa es que los dueños del futbol mexicano ingresen millones de dólares a sus cuentas y se los repartan entre ellos en lugar de repartirlo en todos los equipos, que es lo que hacen en España e Inglaterra, por eso estas dos Ligas están creciendo a pasos agigantados.

Los dueños del futbol inglés y español no son de unas empresas, son de la Liga y la federación, eso significa que todos los equipos son socios y propietarios tanto del deporte que se llama futbol como de la transmisión de los partidos y hay una repartición equitativa.

Estuve más de 10 años en la Comisión de Futbol de la FIFA y me eligieron para dar ideas y sugerencias para la mejora del futbol a nivel mundial. La Federación Mexicana de Futbol y la Liga mexicana nunca se acercaron a mí para preguntarme qué cosas podían hacerse para ayudar y mejorar el balompié nacional.

Se están tomando decisiones que están afectando a la Liga MX y cada vez nos alejamos de los mejores torneos continentales y del mundo.

Ahora, el hecho de que los equipos poderosos y grandes de México no hayan llegado a la final, corrobora que no hay favoritos y que cualquiera puede ganar. En ese sentido hay igualdad en el balompié mexicano, el problema es que el dinero no se reparte de la misma manera.

Se sabe que los derechos de transmisión dejan millones de dólares y pregunto: ¿a dónde se va todo ese dinero? ¿A quién y cómo se reparte? Ahí es donde creo que viene la dificultad porque no se les entrega equitativamente a los equipos, obviamente ese dinero enriquece sólo a unos cuantos.

No dudo que esta mediocridad sea atractiva para algunos por las grandes ganancias que genera, sin embargo, la excelencia se consigue cuando copias a las Ligas más importantes del mundo y, hasta ahora, el futbol mexicano se aleja de esa excelencia deportiva

¡Que te lo digo yo!